Vestiti per viaggiare in aereo: quale è l’outfit giusto. Ecco 5 idee per essere comodi e alla moda

La valigia è stata fatta. I documenti sono a portata di mano. E le vacanze si avvicinano sempre più. Oltre a chiudere la casa e lasciare tutto in ordine nella propria abitazione, manca ancora una cosa da fare in vista della partenza per le ferie: scegliere bene l’outfit per viaggiare in aereo. Non esiste un solo look da aeroporto perfetto, tuttavia ci sono alcuni accorgimenti che si possono adottare per trovare un equilibrio e godersi l'inizio di una nuova avventura, rimanendo comodi senza rinunciare allo stile.

Comodità

A prescindere dal fatto che si tratti di un volo di breve o di lunga durata, rimanere seduti per diverso tempo con le cinture allacciate su un volo o in una carrozza del treno, per non parlare dei momenti nelle sale d’attesa, richiede un outfit confortevole e funzionale.

Fibre naturali

Quando ci si mette in viaggio, dunque, è bene indossare capi realizzati con tessuti naturali come il cotone e il jersey, resistenti alle pieghe e capaci di assicurare una buona traspirazione e termoregolazione. È consigliabile optare per indumenti larghi, in modo che i movimenti siano agevolati. Per questo motivo sarebbe meglio evitare pantaloni stretti o aderenti, così come top e camicie troppo attillati o cinture con fibbie ingombranti.

A strati

Quando si parla di outfit per viaggiare in aereo d’estate, ma in generale sui mezzi di trasporto più comuni, il suggerimento è quello di vestirsi a cipolla, come si suol dire, ossia a strati, anche per far fronte all’aria condizionata che potrebbe essere molto alta. Per esempio si può indossare una T-shirt in cotone, aggiungere sopra di essa una camicia a maniche lunghe o di jeans e poi sovrapporre un cardigan, una giacca leggera, un blazer morbido, una felpa o una giacca multitasche per tenere al sicuro passaporto, occhiali, telefono, chiavi e altri piccoli oggetti da avere sempre con sé.

Pantaloni

Meglio un paio di pantaloni della tuta, cargo o leggings fatti con materiali elastici e morbidi, come il cotone o il jersey, anziché i jeans che, al netto di alcuni modelli, potrebbero risultare troppo rigidi e scomodi. Gli shorts possano essere una scelta accettabile per voli estivi molto brevi, l'aria condizionata dell'aereo può renderlo piuttosto fresco, soprattutto durante i voli notturni.

Scarpe

Quando si pensa alle calzature per completare il proprio outfit per viaggiare in aereo, è fondamentale dare la priorità all’aspetto pratico. Per esempio le scarpe slip-on, senza lacci o stringhe, o sneakers leggere sono facili da indossare e togliere durante i controlli di sicurezza. Sono anche comode da portare durante il viaggio. Se non si vuole rinunciare all’eleganza, si può optare anche per ballerine o mocassini. L’importante è che si tratti di modelli che non comprimano i piedi né causino sfregamenti tra le dita e nei punti più delicati. La scelta dipende anche dalla meta. Se si va verso luoghi con temperature fredde o si vogliono avere piedi ben coperti durante il volo, si può pensare a stivaletti o scarponcini. Alcuni, se si dirigono verso destinazioni calde, amano mettere un paio di sandali chiusi o infradito.

Accessori

Ci sono degli accessori che non dovrebbero mancare quando si affronta un viaggio in aereo. Un cappello o, nel caso si indossi una felpa, il cappuccio a corredo possono essere strategici per nascondere i capelli in disordine dopo gli spostamenti e per favorire un breve sonnellino durante le ore di volo, di treno, di pullman o auto, se ovviamente non si è alla guida. Andrebbero portati con sé anche degli occhiali da sole, strategici per nascondere eventuali occhiaie e i segni della stanchezza causati dal jet-lag. Foulard, pashmine, sciarpe leggere possono essere utili per proteggersi dal freddo o, all’occorrenza, imbastire una sorta di cuscinetto per sostenere il collo mentre si rimane seduti per tanto tempo. Borse e zaini leggeri, ma capienti, nel rispetto delle dimensioni consentite per il bagaglio a mano, sono indispensabili.

Colori

Preferite tonalità neutre come il bianco, il grigio, il beige e il nero, tonalità di base essenziali, versatili e che si abbinano facilmente tra loro. Per dare una nota di vivacità potete puntare su accessori colorati. Per il vostro abbigliamento da viaggio potete anche scegliere una palette cromatica coordinata creando un outfit intorno a un colore principale classico, per esempio il blu navy, e poi potete abbinarlo a nuance più chiare, come l’avorio, il panna, il crema o il ghiaccio o il pearl grey. In ogni caso, quando si viaggia può capitare di incorrere in piccoli incidenti come macchie di cibo o altre situazioni in cui ci si sporca facilmente. Pertanto, è meglio evitare nuance troppo chiare o delicate che potrebbero essere difficili da pulire durante il viaggio.