Vestale della scrittrice

Valeria Golino ha conosciuto Goliarda Sapienza a 18 anni. Girava Storia d’amore di Citto Maselli, che è stato il compagno della scrittrice per vent’anni. "Era una signora molto più grande di me, ma con una testa di ragazza. Era molto curiosa di me", ricorda Golino a Cannes nel giorno in cui passa in gara Fuori di Martone e in cui lei interpreta proprio Goliarda. Lo scorso anno, Golino era qui con la serie Sky L’arte della gioia, dal bestseller postumo di Sapienza. Nel film di Martone una Goliarda anni ’80 scopre la complicità con delle ex detenute, con le quali era stata alcuni giorni a Rebibbia.

"Gli ultimi sei anni di lavoro li ho trascorsi praticamente con lei", dice Valeria Golino: "ci siamo innamorate, fidanzate, sposate. Ora siamo una coppia di fatto, e spero che lei sia contenta di me. La sua scrittura mi ha sempre attirato e messo a disagio: disordinata, aggraziata, scabrosa. Credo che proprio nelle sue contraddizioni stia il mio specchiarmi in lei. Non era mai definitiva, cambiava idea, anarchica, ribelle. E tuttavia apparteneva al suo tempo, quello di una persona nata nel 1924". E allo stesso modo si è sentita lei, oggi, nel recitare con Matilda De Angelis e Elodie: "Io pensavo di essere libera ragazzaccia, ma loro sono diverse, più consapevoli, più libere. Io sono rimasta con i divieti in testa. Ammirando la loro giovinezza, mi sono sentita antica".

Giovanni Bogani