Verso Lucca Comics. Métal Hurlant in mostra: il grande urlo del futuro

Papini

Tra i notevoli meriti artistici di Nikita Mandryka (il creatore della divertente serie di avventure de Le Concombre masqué, ovvero Il Cetriolo mascherato) spicca anche l’intuizione del nome da dare a una rivista destinata a rivoluzionare il mondo del fumetto e non solo: Métal Hurlant. Ad avere l’idea di fondare il periodico sono, alla fine del 1974, il critico e sceneggiatore Jean-Pierre Dionnet, gli autori Jean “Moebius” Giraud e Philippe Druillet, e Bernard Farkas che proviene dall’editoria e assume il ruolo di manager. La rivista fa parte del progetto di una casa editrice dedicata alla fantascienza: Les Humanoïdes associés.

Il primo numero di Métal Hurlant (rivista francese, ma destinata a rappresentare un grande palcoscenico internazionale per autori di tutto il mondo) esce nel gennaio del 1975 e per celebrare 50 anni dall’avvio di questa travagliata ma esaltante esperienza editoriale, Lucca Comics & Games propone la mostra Jubilé Hurlant. L’immaginazione al potere in corso al Palazzo Ducale della città toscana insieme ad altre esposizioni che “anticipano“ i giorni del festival in programma dal 30 ottobre al 3 novembre. Come già negli anni scorsi, Lucca Comics & Games vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate.

"Chiunque sia un appassionato di fantascienza – scrivono i curatori Alessandro Apreda e Mauro Bruni – dovrebbe essere profondamente riconoscente a Métal Hurlant. Possiamo affermare, senza alcun timore di smentita, che la fantascienza del cinema mondiale, quella dei capolavori animati nipponici degli anni ’80 e ’90, la stessa letteratura di genere fantastico non sarebbero così come le conosciamo oggi senza l’influsso di Métal Hurlant". I curatori citano, tra gli altri, i film Blade Runner e Akira.

Restando al fumetto, non c’è dubbio che la rivista abbia contribuito in maniera importante a superare quell’etichetta (che purtroppo in parte resiste, soprattutto in Italia) di prodotto esclusivamente per bambini. Senza fare una lista completa degli autori che trovano spazio nella rivista, citiamo i lavori del visionario fumettista americano Richard Corben, poi Enki Bilal (belgradese, naturalizzato francese), l’argentino Alberto Breccia, lo stesso Mandryka, il giapponese Michio Isauchi, lo scrittore, regista e “psicomago“ Alejandro Jodorowsky e via dicendo. Senza dimenticare una nutrita presenza di italiani: da Hugo Pratt a Cecilia Capuana, da Magnus a Buzzelli.

"In mostra abbiamo tutti i numeri della rivista, molti originali e vere e proprie “chicche“ per appassionati" dice Alberto Rigoni, coordinatore dell’area comics del festival, sottolineando anche la presenza a Lucca del fondatore Jean Pierre Dionnet. Da ricordare che il successo della rivista fu tale da portare anche a un’edizione italiana: 12 numeri più vari volumi extra pubblicati da Edizioni Nuova Frontiera tra il 1981 e il 1983. La rivista francese chiuse i battenti nel 1987, ma nel 2021 è ripartita l’avventura di Métal Hurlant che riprende le pubblicazioni: l’urlo rivolto al futuro non si può fermare.