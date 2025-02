Versilia e Maremma. Torna la ’magia’ sulla costa toscana

Pronti, partenza... via! Sorrisi e coriandoli, tanto divertimento e soprattutto spazio a loro, ai veri protagonisti di uno degli eventi più grandi, importanti e iconici della Penisola italiana: il Carnevale di Viareggio che prenderà il via domani alle 17 e che in occasione del corso di apertura vedrà, al termine, l’atteso appuntamento con lo spettacolo pirotecnico.

Sulla costa toscana non mancano gli appuntamenti con la tradizione carnevalesca. Partiamo appunto con Viareggio che prevede un mese di spettacoli, parate, eventi, feste, concerti e mostre, da domani e fino al 4 marzo. Sono sei quest’anno i corsi mascherati in programma: oltre all’apertura domani appunto, si proseguirà poi con i corsi che per febbraio sono domenica 16 (ore 15), sabato 22 (ore 17), giovedì grasso 27 febbraio (ore 18), mentre a marzo gli appuntamenti sono in programma per domenica 2 marzo (ore 15) e martedì grasso 4 marzo (ore 15). È la pace, intesa non solo come assenza di conflitti, ma anche come atmosfera di gioia, il tema dominante dell’edizione numero 152.

I Beatles, la regina della tv Maria De Filippi, l’imprenditore Bill Gates, l’attore e regista Francesco Nuti, la premier Giorgia Meloni con i politici italiani del momento e i grandi leader del mondo sono tra i personaggi citati dagli artisti della cartapesta per l’edizione 2025. Oltre alle sfilate, Viareggio propone anche un fitto calendario di appuntamenti che costituiscono il cartellone del ‘Fuori Corso’; tra le mostre, ‘Esplorazioni Viaggio verso la parità’ attraverso lo sguardo di tre fumettiste (8 febbraio - 8 marzo al Principe di Piemonte), tra gli eventi, domenica 16 febbraio sarà consegnato il Premio ’Burlamacco d’Oro 2025’ a Enrico Mentana, mentre sabato 22 febbraio sarà la volta di Caterina Caselli ricevere il premio ’Ondina d’Oro 2025’.

Da Viareggio ci spostiamo in provincia di Grosseto. Restiamo sulla costa toscana, in una località balneare. Siamo a Follonica con il suo Carnevale Follonichese che, dopo l’apertura con il corso del 2 febbraio, prosegue con gli appuntamenti delle domeniche 9 e 16 e di sabato 22. Sfida tra carri rionali per un evento che festeggia la sua 58esima edizione. La terza domenica ha luogo il rogo del Re del Carnevale, un gigantesco mascherone in cartapesta a cui viene dato fuoco per chiudere la festa.

Cris. Cons.