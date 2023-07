A Versailles ora puoi visitare l’appartamento privato di Maria Antonietta

Nel celebre e magnificente palazzo reale di Versailles, in Francia, ha da poco riaperto i battenti la stanza di Maria Antonietta, o, per meglio dire, l’appartamento privato della regina: un piccolo e affascinante mondo segreto, all’insegna del lusso sfarzoso, rimasto nascosto dietro una porta segreta nella sua camera da letto. Ora, dopo un’importante ristrutturazione, anche questa ala della reggia è tornata accessibile ai visitatori.

Riapertura

Le stanze reali, tra cui un salottino, una biblioteca e una sala biliardo, distribuite su due piani e affacciate su un cortile interno, sono state chiuse al pubblico per cinque anni. Si dice che tra di esse ci sia la stanza di Maria Antonietta rimasta impressa nella storia, quella in cui l'ultima regina di Francia si nascose durante la marcia del popolo furente su Versailles al culmine della Rivoluzione francese nel 1789, prima di tentare la fuga.

Storia

All'alba del 6 ottobre 1789, dopo che una folla inferocita si fece strada a Versailles, Luigi XVI e Maria Antonietta lasciarono il palazzo reale con i loro figli per non tornare mai più. La coppia reale provò a scappare dalla Francia nel 1791. Tuttavia i due furono catturati e messi in carcere con l’accusa di aver congiurato contro la propria nazione ricercando l’alleanza delle altre potenze europee di fine Settecento. Luigi XVI fu giustiziato nel gennaio 1793. Nove mesi dopo a salire sul patibolo e a essere ghigliottinata fu Maria Antonietta.

Anniversario

La riapertura del discreto, ma lussuoso appartamento privato dove Maria Antonietta si era ritirata dalla vita di corte di Parigi, nei suoi ultimi anni sul trono, è la tappa conclusiva di un importante progetto di restyling in occasione dei 400 anni di Versailles. Il palazzo, che attira quasi 7 milioni di visitatori all'anno, risale al 1623 quando il re Luigi XIII ordinò l'ampliamento di un piccolo appostamento di caccia all’interno di una tenuta di 1.976 acri. Gli edifici, successivamente, furono ulteriormente ampliati da Luigi XIV.

Maria Antonietta

Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena, arciduchessa austriaca, aveva 14 anni quando arrivò in Francia per sposare il futuro Luigi XVI. Poco dopo essere diventata regina, nel 1774, le maestranze di corte hanno iniziato a decorare e ad arredare la stanza di Maria Antonietta a Versailles e il resto dell’appartamento privato della regina nella reggia, continuando l’opera di abbellimento fino al 1788. I lavori, per le incessanti richieste e le intemperanze della sovrana, suscitarono non poche tensioni da parte del capo architetto del re, Ange-Jacques Gabriel.

Ricerche

Storici e ricercatori hanno trascorso la maggior parte di un decennio consultando documenti e resoconti di quel tempo cercando di stabilire come avrebbero potuto apparire. Il risultato è un piccolo tempio nascosto pieno di ori e sete – testimonianza del gusto per l’opulenza ostentata e per una certa eccentricità della regina – dove Maria Antonietta ha trascorso molto tempo con i figli avuti dal marito, Luigi XVI, l’ultimo sovrano di Francia dell'Ancien Régime, con le sue dame di compagnia più care e una ristretta cerchia di amici.

Nuova visione

“Ci è voluta tutta la perseveranza dei curatori del castello di Versailles per molti anni per restituirci questa immagine perfetta e intrecciare i legami tra la vita pubblica e privata della regina”, ha dichiarato Catherine Pégard, presidente di Versailles. Pégard ha sottolineato, per l’appunto, che in quelle stanze venivano ammessi solo pochi amici e lo stretto entourage di Sua Maestà. Del resto erano spazi molto piccoli, tanto che anche adesso sono accessibili a gruppetti di 10 persone al massimo. “Danno un senso di leggerezza”. Ai visitatori viene offerta una nuova visione della vita di Maria Antonietta, tra etichetta reale e pubblica e dimensione più intima e privata.

Antiche glorie

Laurent Salomé, il direttore del palazzo, ha detto che la ricostruzione accurata che è stata fatta è stata complicata dalla mancanza di documenti storici. Tuttavia è stato portato avanti uno scrupoloso controllo incrociato di planimetrie, di libri contabili e note dei fornitori, di ordini scritti e carte varie per avere un'idea attendibile dei locali e dell’aspetto che dovevano avere all’epoca. Gli archivisti hanno anche cercato prove di tessuti e materiali scelti dalla regina per tendaggi e tappezzerie, comprese tracce di tessuti trovati sotto moderni restauri di sedie e divani. Salomé ha aggiunto che l'appartamento privato della regina era uno "spazio affascinante per coloro che sono interessati all'ultima gloria della monarchia (francese, ndr)".