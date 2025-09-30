Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: la festa a Roma

Roma, 30 settembre 2025 – Momento magico, e impegnativo, per Veronica Peparini. La coreografa è tornata a far parte del corpo docenti di Amici di Maria De Filippi e si è sposata con Andreas Muller. Tutto nel giro di pochi giorni. In realtà la coreografa e il ballerino si erano già sposati con rito civile a luglio, ma ieri lunedì 29 settembre hanno voluto festeggiare, sempre in maniera intima, con amici e parenti in una location di lusso a Roma.

Una festa che è stata anticipata, la sera prima delle “nozze”, da una serenata con tanto di coreografia, ca va sans dire, che Muller ha dedicato alla sposa. Un matrimonio emozionante, quello di Veronica Peparini e Andreas Muller. Al quale hanno preso parte anche le gemelline Ginevra e Penelope, nate nel marzo 2023.

Quella fra la coreografa e il ballerino è un’unione che all’inizio ha fatto storcere il naso a molti, tanto per la differenza d’età fra i due – ben 25 anni, visto che lei ne ha attualmente 54 e lui 29, ma quando si sono messi insieme lui ne aveva 21 e lei 46 – quanto per i ruoli che entrambi avevano ricoperto all’interno del talent show Amici: Veronica Peparini era coreografa e insegnante, mentre Andreas Muller si era presentato come concorrente. Peraltro vivendo una storia particolare all’interno del programma di Maria De Filippi: si era presentato nel 2015, ma a causa di un infortunio aveva dovuto abbandonare, L’anno successivo era poi tornato, vincendo il circuito di Ballo del programma. E trovando anche l’amore.