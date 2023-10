Vermouth Carlo Alberto incorona ’The Newt’

Carlo Alberto – l’iconico e storico Vermouth di Torino di Compagnia dei Caraibi – incorona The Newt ’Best Boutique Hotel’ alla prima edizione de ’The World’s 50 Best Hotel’. Immerso nel verde della campagna del Somerset, a Bruton, l’hotel e country club in stile georgiano (n. 37 global ranking in The World’s 50 Best Hotels 2023) – fondato e gestito da Karen Roos – offre agli ospiti un’esperienza tailor made. Per il brindisi tre special drink firmati da Edoardo Maria Sandri.