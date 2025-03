Verissimo: chi sono gli ospiti di sabato 15 e domenica 16 marzo

Un fine-settimana ricco di ospiti quello che vivremo in compagnia di ‘Verissimo’ il 15 e il 16 marzo. Nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà infatti spazio per tanti volti noti della tv. Vedremo famiglie pronte a raccontare la propria esperienza, assisteremo a interviste profonde e non mancherà la parentesi dedicata, come accade da un po’, alla musica. In studio, tra gli altri, ci saranno anche Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, i figli di Eleonora Giorgi scomparsa lo scorso 3 marzo.

Sabato 15 marzo: chi ci sarà

La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5.

In studio ci sarà il maestro pasticcere italiano più famoso del mondo: Iginio Massari, pronto a raccontarsi come mai prima d’ora.

Dopo di lui toccherà a Giovanna Nocetti, cantante e produttrice discografica. Silvia Toffanin ospiterà nel suo salotto anche Selvaggia Roma, ex gieffina che, dopo un percorso lungo in cui non sono mancate le sofferenze, è diventata mamma di Luce.

Sempre di famiglia parlerà il campione olimpico Igor Cassina, intervistato insieme alla moglie Valentina e ai loro figli.

Toccherà poi agli ospiti musicali, entrambi provenienti da vecchie classi della scuola di ‘Amici’ di Maria de Filippi: a ‘Verissimo’ si racconteranno senza filtri Marco Carta e Petit.

Gli ospiti di domenica 16 marzo

La puntata di domenica 2 marzo andrà in onda a partire dalle 16:00.

Anche in questo caso gli ospiti musicali non mancheranno. Silvia Toffanin avrà, infatti, in studio i The Kolors e Francesco Gabbani, artisti reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Iva Zanicchi, Paola Caruso e Katia Ricciarelli saranno, invece, rispettivamente protagoniste di tre interviste delicate e toccanti.

La padrona di casa accoglierà anche, per la prima volta in tv dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi, i due figli dell’attrice mancata lo scorso 3 marzo: Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli.