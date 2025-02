Verissimo: gli ospiti di sabato 15 e domenica 16 febbraio

Sabato 15 e domenica 16 febbraio torna ‘Verissimo’ con nuovi ospiti e storie da raccontare. Come sempre Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto molti volti noti della tv che sveleranno lati inediti delle loro vite. Quello che ci apprestiamo a guardare nei prossimi appuntamenti del programma è un weekend dedicato alle famiglie, alla maternità ma anche alle inchieste che hanno scosso il nostro Paese.

Sabato 15 febbraio: ecco chi ci sarà

La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale5. Si tratterà di un appuntamento dedicato alle donne e alla genitorialità.

A sedersi di fronte a Silvia Toffanin ci saranno, infatti, tre donne pronte a farsi conoscere dal pubblico per aspetti molto intimi della loro quotidianità.

Emanuela Aureli, attrice e comica, parlerà del momento difficile che sta attraversando. Dopo di lei saranno pronte a raccontarsi senza filtri Mercedesz Henger ma anche Laura Cremaschi, che arriva direttamente dal programma ‘Avanti un altro’.

Per inaugurare il segmento di ‘Verissimo’ dedicato alle famiglie, Teresanna Pugliese sarà invece in studio con la madre, l’attrice Paola Liguori.

Justine Mattera, per la prima volta, presenterà nel salotto di Toffanin i figli Vincent e Vivienne Rose. E due habituè di ‘Verissimo’, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, porteranno con loro la piccola Maria.

Gli ospiti di domenica 16 febbraio

Domenica 16 febbraio, a partire dalle 16:00 vedremo nuovi volti. Anna Valle e Giorgio Marchesi presenteranno ‘Le onde del passato’, la fiction che sarà su Canale5 dal 19 febbraio.

Saranno in studio anche Manila Nazzaro ed Eva Grimaldi, da pochissimo eliminata da ‘Grande Fratello’. Direttamente da ‘Uomini e Donne’ ci sarà invece Gianni Sperti.

Sarà tempo anche per un’intervista all’attore Franco Nero e in ultimo, ma non certo per importanza, toccherà a Pietro Orlandi che dopo 40 anni è ancora alla ricerca della verità su sua sorella Emanuela.