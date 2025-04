Verissimo: ecco chi ci sarà sabato 26 e domenica 27 aprile

Un omaggio a Papa Francesco ma anche tantissimi volti noti dello spettacolo e soprattutto giovani talenti che arrivano dal mondo del cinema, del canto e della danza. Ecco chi vedremo questo fine-settimana a ‘Verissimo’.

Sabato 26 aprile: chi ci sarà

La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5 e si aprirà con un omaggio a Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile. Nella giornata di sabato saranno, tra l’altro, celebrati i funerali del Santo Padre e la trasmissione vuole, per questo, rendergli omaggio.

Anche per questo motivo, in studio sarà presente Orietta Berti che ha più volte incontrato il Pontefice in questi anni.

Sarà, poi, la volta di Rosa Diletta Rossi, protagonista della seconda stagione della serie ‘Maria Corleone’ e della conduttrice Gabriella Carlucci, per la prima volta a Mediaset dopo tanti anni.

Silvia Toffanin ospiterà anche l’astro nascente del cinema italiano Nicolas Maupas, già noto per i suoi ruoli in ‘Mare Fuori’ e ‘Un professore’ e da poco al cinema con ‘L’amore in teoria’.

Chiuderanno la puntata gli eliminati da ‘Amici’ di Maria de Filippi: Chiamamifaro, Francesca e Senza Cri.

Gli ospiti di domenica 27 aprile

Anche la puntata di domenica 27 aprile andrà in onda a partire dalle 16:30.

Dal mondo di ‘Amici’ arrivano a ‘Verissimo’ due dei giudici di questa edizione: Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

In studio anche Iva Zanicchi, mostro sacro della musica italiana, e Mauro Corona, prossimamente in tv con il documentario ‘La mia vita finché capita’.

Gianmarco Tamberi e di sua moglie Chiara, in attesa della loro prima bambina, racconteranno come stanno vivendo questa gravidanza e Manuel Bortuzzo affronterà, invece, insieme a Silvia Toffanin la vicenda di stalking che lo ha coinvolto come vittima.