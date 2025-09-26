‘Verissimo’: gli ospiti del 27 e 28 settembre

Storie toccanti, amori, rinascite e tante gioie: le puntate di ‘Verissimo’ del 27 e del 28 settembre sono pronte a mostrarci tante sfaccettature dei volti noti della tv. Ecco chi ci sarà.

Gli ospiti di sabato 27 settembre

La puntata di sabato 27 settembre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16.30.

Silvia Toffanin accoglierà in studio Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, i conduttori – proprio da sabato 27 settembre – di ‘Tu si que vales’.

A ‘Verissimo’ vedremo anche Ascanio Pacelli, che dal 29 settembre tornerà al ‘Grande Fratello’ come opinionista e Raimondo Todaro pronto a raccontare, invece, una nuova fase della sua vita.

Di (bellissime) novità parlerà anche Mercedesz Henger, in attesa del suo primo figlio; mentre Maria Giovanna Elmi sarà protagonista di un’intervista in cui si spazierà dal lavoro alla sua vita privata.

Nel salotto del finesettimana di Canale5 ci sarà anche la coppia formata da Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, freschi sposi ma dopo ben 28 anni d’amore.

Domenica 28 settembre: chi ci sarà

Domenica 28 settembre a partire dalle 16.30 saranno in studio, invece, Sonia e Alessio, coppia che ha raggiunto la notorietà durante l’ultima edizione di ‘Temptation Island’ dopo diversi falò, scontri e riappacificazioni.

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci saranno anche la cantante ed ex conduttrice Iva Zanicchi, Floriana Secondi – vincitrice del ‘Grande Fratello 3’ e futura opinionista del reality – e Mattia Furlani, primo oro italiano nel salto in lungo, conquistato ai mondiali di Tokyo.

Katia Ricciarelli tornerà ancora una volta su Canale5 dopo le polemiche suscitate dalle sue parole sulla scomparsa dell’ex marito Pippo Baudo.

Infine vedremo in studio anche Lavinia Limidio, sfregiata dall’ex marito durante un’aggressione. Nella colluttazione è stato ucciso il padre della donna, che era intervenuto per difenderla.