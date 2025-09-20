Verissimo: gli ospiti di sabato 20 e domenica 21 settembre

Torna ‘Verissimo’ a riempire i pomeriggi del weekend di Canale5. Le puntate di sabato 20 e domenica 21 settembre ci porteranno nel cuore di racconti intimi, nuove avventure lavorative e capitoli difficili della vita di molti volti noti. Ecco cosa vedremo.

Sabato 20 settembre: chi ci sarà

La puntata di sabato 20 settembre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30 e sarà un appuntamento prevalentemente al femminile.

Silvia Toffanin accoglierà, infatti, nel suo salotto Alessandra Mussolini, in libreria con il volume ‘Benito – le rose e le spine’; Özge Özpirinççi, l’attrice turca protagonista della serie di Canale 5 ‘La forza di una donna’ e Maria Grazia Cucinotta, al cinema con la commedia ‘Esprimi un desiderio’.

In studio sarà presente anche Soleil Sorge, per raccontare il momento doloroso che sta vivendo dopo la perdita dell’amata mamma Wendy.

Anche Alex Baudo, unica presenza maschile tra gli ospiti del 20 settembre, sarà ospite di Toffanin per raccontare come sta vivendo il periodo attuale, successivo alla scomparsa del padre: il famoso conduttore Pippo.

Gli ospiti di domenica 21 settembre

Domenica 21 settembre a partire dalle 16:30 saranno in studio, invece, Valeria Bruni Tedeschi, protagonista del film ‘Duse’ e Francesco Acerbi, che ha raccontato in un’autobiografia la sua carriera calcistica e i momenti complessi che hanno caratterizzato la sua vita.

Andrea Bocelli in compagnia di sua moglie Veronica presenterà in studio il documentario ‘Andrea Bocelli: Because I Believe’ che, proprio da domenica 21 settembre, sarà disponibile nelle sale di tutto il mondo.

Simona Ventura sarà invece ospite del salotto di ‘Verissimo’ prima del debutto televisivo del 29 settembre su Canale5 come conduttrice della nuova edizione del ‘Grande Fratello’.

Silvia Toffanin accoglierà in studio anche Morena Corbellini, la mamma di Aurora Tila, ragazzina che – a soli 13 anni – lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza, precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava. Per la morte della ragazza è indagato il suo ex fidanzatino e se la condanna dovesse essere confermata, Aurora diventerebbe la più giovane vittima di femminicidio d’Europa.