Verissimo, emozioni e sorprese: ecco gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 ottobre

Le puntate di ‘Verissimo’ dell’11 e del 12 ottobre saranno ricche di emozioni e di grandi ospiti. Racconti di vita, celebrazioni delle carriere, grandi dolori, coppie nate sotto i riflettori e tanto altro ancora. Ecco chi vedremo nel salotto di Silvia Toffanin.

Gli ospiti di sabato 11 ottobre

La puntata di sabato 11 ottobre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30.

Silvia Toffanin accoglierà in studio la ‘Iena’ Roberta Rei, pronta a raccontarsi in un’intensa intervista.

L’ex calciatore Andrea Carnevale e la cantante Clara parleranno dei loro progetti presenti e futuri mentre Michela Miti, ex attrice e protagonista di diverse commedie anni ‘80, racconterà del periodo difficile che sta attraversando.

In studio saranno presenti anche Virginia Mihajlovic – figlia dell’indimenticato Sinisa – con i piccoli Violante e Leone Sinisa e Giampaolo Morelli in compagnia della moglie Gloria Bellicchi.

A ‘Verissimo’ direttamente dalla fiction ‘La forza di una donna’ ci sarà anche Seray Kaya che nella fiction turca in onda su Canale 5 interpreta Sirin.

Domenica 12 ottobre: chi ci sarà

Domenica 12 ottobre la puntata andrà in onda. a partire dalle 16:00.

Tra gli ospiti della puntata ci sarà una coppia celebre: quella costituita da Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, nata a ‘Uomini e Donne’. I due oggi sono marito e moglie e genitori di una bambina.

In studio vedremo anche due leggende del cinema e della musica: Ornella Muti e Patty Pravo (ora giudice di ‘Io Canto Family’).

Mattia Bottolo, pallavolista italiano protagonista dei Mondiali di Volley e la showgirl Paola Caruso, si racconteranno a Silvia Toffanin in due interviste.

E anche Miriam Leone parlerà della sua nuova vita di mamma e dei progetti che la vedranno impegnata.

La padrona di casa accoglierà in studio anche Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste all’età di 63 anni. L’uomo, ad oggi, è indagato per la morte della moglie.