Verissimo: da Nicoletta Mantovani a Evelina Sgarbi, ecco chi sono gli ospiti dell’1 e 2 novembre

Milano, 31 ottobre 2025 – Le puntate di ‘Verissimo’ di sabato 1 e domenica 2 novembre saranno, come sempre, ricche di ospiti ed emozioni. Volti noti della tv e dello sport sono pronti a raccontarsi. Le grandi storie d’amore e i percorsi di vita fatti di dolore e speranza saranno al centro di tutte le interviste. Ecco chi vedremo nel primo fine-settimana di novembre.

Sabato 1 novembre: chi ci sarà

La puntata di sabato 1 novembre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30.

Silvia Toffanin accoglierà in studio Nicoletta Mantovani e con lei racconterà di ‘Pavarotti 90’, il tributo che il 5 novembre andrà in onda su Canale5 e sarà dedicato ai 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti.

Dopo la presenza la scorsa settimana di Lucia Ilardo, protagonista di ‘Temptation Island’, sarà la volta di Rosario Guglielmi, ex fidanzato della ragazza che è pronto a raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della relazione.

Caterina Murino racconterà del lungo percorso affrontato per arrivare alla maternità e Karina Cascella è pronta a svelare tutti i retroscena, anche quelli più dolorosi, della sua vita.

In studio sarà presente anche una coppia molto nota: quella composta da Alex Belli e Delia Duran che vivono un momento bellissimo.

A ‘Verissimo’ direttamente dalla fiction ‘Forbidden Fruit’ ci sarà anche Eda Ece che interpreta Yildiz, la protagonista dello show.

Gli ospiti di domenica 2 novembre

Domenica 2 novembre la puntata andrà in onda a partire dalle 16:00.

Tra gli ospiti della puntata ci saranno Angela Caloisi e Paolo Crivellin che si sono conosciuti nel 2018 a ‘Uomini e Donne’ e lo scorso 31 luglio sono diventati marito e moglie.

Evelina Sgarbi, dopo lo scontro con il padre Vittorio, sarà nuovamente in studio e questa volta accompagnata da sua madre Barbara.

Alessia Orro, campionessa del Mondo con la nazionale di pallavolo, si racconterà spaziando tra carriera e vita privata e Asia Argento sarà in studio per la prima volta insieme ai figli Anna Lou e Nicola.

Claudio Amendola presenterà, invece, il suo prossimo film, ‘Fuori la verità’ e l’étoile Roberto Bolle sarà protagonista di un’intensa intervista.

In studio, infine, sarà presente Giuseppe Noschese, padre di Michele Noschese, dj morto a Ibiza questa estate in circostanze ancora da chiarire.