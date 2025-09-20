Oggi a Verissimo Özge Özpirinççi de ‘La forza di una donna’

Milano, 20 settembre 2025 – La serie tv turca ‘La forza di una donna’ ha conquistato il pubblico del daytime di Canale5 che, a partire da giugno di quest’anno si è appassionato alle vicende di Bahar, la protagonista indiscussa. Lo show è andato in onda in Turchia, in realtà, già ne 2017 ma questo rinnovato successo in Italia ha regalato la notorietà anche all’attrice che presta il volto al personaggio principale: Özge Özpirinççi. Ecco tutto ciò che sappiamo di lei.

Chi è Özge Özpirinççi

Nata in Turchia il primo aprile 1986 da mamma Guzide, insegnante di inglese e papà Emrah, editore. Ha un fratello di nome Emre che come lei ha scelto di recitare.

L’attrice ha frequentato a Istanbul le scuole primarie e secondarie mentre, durante il liceo, ha studiato per un lungo periodo negli Stati Uniti grazie al programma AFS e, per questa ragione, parla molto fluentemente l’inglese.

Nel 2008 si è laureata presso il dipartimento di scienze gestionali dell'Università Sabancı, situata nel comune di Tuzla a Istanbul.

Ha iniziato la sua carriera come attrice nel 2010 e ha preso parte in Turchia a diversi film per il cinema e serie televisive. Oltre a ‘La Forza di una donna’ è comparsa anche nello show ‘Il dottor Alì’, remake della serie ‘The Good doctor’ trasmesso anche in Italia.

La vita privata

Özge Özpirinççi è molto riservata ma sappiamo che è legata dal 2014 al collega Burak Yamantürk. I due si sono sposati nel 2021 e nel 2022 sono diventati genitori di una bimba che si chiama Mercan.

La forza di una donna

Nella serie ‘La forza di una donna’, Özge Özpirinççi è Bahar, donna abbandonata dalla madre quando aveva otto anni e vedova di Sarp. I suoi problemi finanziari la spingono a trasferirsi nel quartiere di Tarlabaşı e, per superare i dolori della sua vita, Bahar si aggrapperà all’amore dei figli Nisan e Doruk. Incontrerà poi Arif che le farà credere ancora una volta nell’amore.