‘Verissimo’: chi vedremo nelle puntate dell’1 e 2 marzo

Milano, 28 febbraio 2025 – Anche per il primo fine-settimana di marzo, Silvia Toffanin si prepara ad accogliere nel suo salotto i volti noti della tv e dello star system. Sabato 1 e domenica 2 marzo, ‘Verissimo’ torna infatti con ospiti pronti a raccontarsi senza filtri. Giovani arrivati al successo, donne dalle personalità incredibili e storie di coppie e famiglie appena nate riempiranno entrambi i pomeriggi del weekend. Ecco chi ci sarà.

Sabato 1 marzo: chi ci sarà

La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5.

Anna Dello Russo, icona di stile ed ex direttrice creativa di ‘Vogue Japan’ si racconterà per la prima volta a Silvia Toffanin, anche vista l’esperienza sanremese del Dopofestival 2025.

Sempre da Sanremo, saranno in studio Settembre, il vincitore della sezione Giovani del Festival di Carlo Conti e Noemi che ha, invece, gareggiato tra i big.

Anche Chef Ruben, giovanissimo mago dei fornelli, è stato ospite a Sanremo: la sua romanità lo ha fatto diventare, infatti, il compagno di avventure di Tony Effe fuori dal teatro. A ‘Verissimo’ lo chef racconterà della sua passione per la cucina e del suo entusiasmo.

Completano il team di ospiti due mamme: Carmen Di Pietro che sarà in studio con il figlio Alessandro e Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa.

Gli ospiti di domenica 2 marzo

La puntata di domenica 2 marzo andrà in onda a partire dalle 16:00.

Anche per il secondo degli appuntamenti del weekend saranno in studio ospiti sanremesi: Sarah Toscano, la più giovane dei big in gara nel 2025, e Cristiano Malgioglio che è stato tra i co-conduttori di questa edizione del Festival.

Tornerà a ‘Verissimo’ anche Chiara Balistreri, la ragazza che ha vissuto per anni una relazione violenta e che è pronta a raccontare la sua esperienza.

Sarà in studio una delle coppie più amate dello spettacolo: quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che racconteranno l’esperienza da neo-genitori del piccolo Kian. Lino Banfi, invece, porterà a ‘Verissimo’ la sua vita da neo-bisnonno con la nipote Virginia e la piccola Matilde.

La campionessa di pallavolo Myriam Silla con la sua personalità esplosiva e il suo amore per lo sport sarà, infine, protagonista di un’intensa intervista.