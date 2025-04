Verissimo 2025: chi sono gli ospiti di sabato 12 e domenica 13 aprile

Lo studio di ‘Verissimo’ per sabato 12 e domenica 13 aprile si riempie di volti noti della tv. Musica, spettacolo ma anche tanti intensi racconti di vita privata caratterizzeranno le due puntate. Ecco chi saranno gli ospiti di Silvia Toffanin per questo weekend.

Sabato 12 aprile: chi ci sarà

La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5.

Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto LDA (Luca D’Alessio), allievo di una passata edizione di ‘Amici’ di Maria De Filippi e attualmente ritornato sulla scena musicale con un nuovo album. Sempre da ‘Amici’ sarà in studio Luk3, fresco eliminato dal talent show.

Costantino Vitagliano sarà protagonista, insieme alla sua compagna Daphne, di un’intervista di coppia mentre Rosanna Fratello racconterà il nuovo capitolo della sua vita professionale, appena iniziato.

Per la prima volta in studio – direttamente dall’universo di Real Time – ci saranno anche Carla Gozzi, style coach e nota al pubblico televisivo per la sua collaborazione con Enzo Miccio, e Damiano Carrara, pasticciere di fama internazionale.

Gli ospiti di domenica 13 aprile

Anche la puntata di domenica 13 aprile andrà in onda a partire dalle 16:30.

Da ‘Amici’ sarà la volta di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, prof. – rispettivamente di canto e ballo – di una delle squadre del serale di quest’anno.

Anche Francesca Tocca, che è tornata a ballare tra i professionisti dello show, sarà in studio per raccontarsi a Silvia Toffanin.

Protagoniste di due intense interviste saranno, inoltre, Elisabetta Gregoraci e Patty Pravo. Licia Colò, infine, sarà in studio a ‘Verissimo’ insieme a sua figlia Liala.