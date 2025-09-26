Verde d’autunno. Fiori, piante e creatività. Sbocciano gli eventi

di Benedetta CucciChi possiede un giardino o anche un balconcino, non si troverà spiazzato davanti all’autunno in fatto di fiori e di piante. Anzi, c’è caso che i più appassionati attendano questo momento, rispetto alla più vitale primavera, per mettersi in gioco con colori ed esperienze della natura che richiedono una conoscenza ’pro’.

Addio elementari e vivacissime piante della stagione calda, benvenuti aster, crisantemi, ciclamini, dalie, eriche, begonie, tulipani, narcisi e crochi, in un momento in cui, tra l’altro, si assaporano le splendide e delicate nuances che il verde tutto attorno ci regala. Con quelle aiuole “insanguinate“ dal “morente sole“, come scriveva Dino Campana nel suo Giardino Autunnale dai Canti Orfici del 1913, facendoci immaginare oggi che in fondo stesse parlando proprio di quello che noi chiamiamo ’foliage’.

Per scoprire le mille sfumature dei giardini autunnali, settembre è il mese giusto e anche nel suo ultimo weekend, sfociando poi in ottobre, regalerà manifestazioni piene di fascino dove incontrare progetti green splendidi e scoprire le città e i paesi sotto una lente affascinante.

’Verde Grazzano’ al parco del castello di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, è la manifestazione dedicata al verde e alla creatività che si tiene il 27 e 28 settembre in un contesto unico, quel borgo rinato all’inizio del 1900 grazie al sogno di un uomo, il duca Giuseppe Visconti di Modrone, che voleva realizzare un luogo ideale dove poter vivere a contatto con la natura e coltivare la creatività e le arti. Arriveranno qui i migliori vivaisti, ma anche espositori fantasiosi che portano acquerelli botanici, artigianato fashion, arredamento vintage, cesteria, ceramica raku, cosmesi naturale. Ingresso 8 euro, www.verdegrazzano.it

Anche Bologna oggi, domani e domenica avrà un’esplosione di fiori, con le due piazze Minghetti e del Francia animate da ’Bologna in fiore’ versione autunnale. Distese di ciclamini, viole, cavolo ornamentale, perenni come calendula e veronica. E poi il banco dei bulbi, dai musari agli iris, dagli anemoni alle fresie e fino all’allium, sarà interessante sperimentarsi in questo tipo di giardinaggio.

Ed infine una manifestazione che ci porta a contatto con curiosità d’altri tempi ed espressioni della natura. Si chiama ’Piante e animali perduti’ ed è la storica mostra mercato che ogni anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, trasforma il centro storico di Guastalla in un vivace e coloratissimo viaggio tra natura, tradizione, sapori autentici e curiosità d’altri tempi. Un appuntamento imperdibile per appassionati di giardinaggio, amanti degli animali, gourmet, collezionisti e chiunque desideri riscoprire il valore della manualità, del verde e dei saperi antichi. La manifestazione unisce in un solo evento tematiche diverse, ma profondamente legate al territorio, all’artigianato e alla cultura rurale. Info: pianteanimaliperduti.it