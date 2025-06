Verba Liberatis: premiata Ivana Faccioli, direttrice News di Rtl 102.5. “Tributo al coraggio e all’integrità”

Avellino, 9 giugno 2025 – La direttrice delle News di RTL 102.5, Ivana Faccioli, ha ricevuto il premio giornalistico ‘Verba Libertatis’, un riconoscimento al valore civile e culturale di un’informazione consapevole. Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Romano di Avella, in provincia di Avellino, sabato sera si è svolta la cerimonia ufficiale della prima edizione del premio promosso dall’Associazione Artis Suavitas APS.

L’obiettivo del premio

Il riconoscimento ‘Verba Libertatis’ nasce con l’obiettivo di sottolineare il valore del giornalismo come strumento fondamentale per la tenuta democratica e l’esercizio della cittadinanza consapevole. Il tema scelto per questa edizione, “L’essenza della verità nell’arte del giornalismo”, voleva richiamare l’attenzione sull’importanza dell’informazione corretta in tempi di distorsione mediatica e narrazioni manipolate.

“Tributo al coraggio e all’integrità”

Secondo il presidente di Artis Suavitas, l’avvocato Antonio Larizza, il premio rappresenta “un tributo a chi, con coraggio e integrità, continua a usare le parole per costruire conoscenza e consapevolezza”. A guidare la serata sono stati i giornalisti Rossella Pisaturo e Bruno Gaipa.

I premi sono stati assegnati a personalità che si sono distinte in vari ambiti della comunicazione e dell’informazione. Nella sezione Radio, ha ricevuto il premio la direttrice Ivana Faccioli: “Un grande riconoscimento per il lavoro che svolge a capo della Redazione di RTL102.5, la prima radio d'Italia e che informa con notiziari, ogni ora per tutto il giorno, i milioni di italiani sempre connessi alla radiovisione”, si legge nelle motivazioni del premio.

Tutti i premi

Per la categoria dedicata alla scienza, è stato premiato il neurochirurgo Luigi Albano, originario proprio di Avella. Classe 1986, Albano lavora al San Raffaele di Milano ed è autore principale di una ricerca pubblicata su 'Med – Cell Press', che ha segnato un risultato straordinario nel campo delle neuroscienze: un paziente paraplegico è tornato a camminare grazie a un innovativo neurostimolatore spinale. La sua opera, a cavallo tra ricerca medica, pratica clinica e divulgazione, dimostra come il sapere scientifico possa essere reso comprensibile e utile per l'intera collettività.

Tra gli altri premiati figurano nomi importanti del panorama mediatico nazionale. Nella categoria televisiva è stata premiata Rajae Bezzaz, inviata di ‘Striscia la notizia’, mentre per la sezione dedicata alla stampa periodica il riconoscimento è andato a Maddalena Fossati Dondero, direttrice de ‘La Cucina Italiana’.

Il premio per la sezione quotidiani è stato assegnato ad Andrea Nicastro, inviato del ‘Corriere della Sera’, mentre quello per l’inchiesta è andato a Gianluigi Nuzzi, volto noto di ‘Quarto Grado’. La sezione dedicata all’informazione televisiva ha visto il riconoscimento per Antonello Perillo, condirettore di TGR Rai. Per lo sport, il premio è stato conferito a Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva. Nella categoria ‘Nuovi Media’, il riconoscimento è stato assegnato a Christian Pradelli, direttore del giornale digitale ‘Mi-Tomorrow’.