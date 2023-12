Vento e vele. Per lui e lei la capsule . Scafojacket

Eberhard & Co. celebra ancora una volta il mondo del mare e collabora con lo storico brand Murphy & Nye per Scafojacket: una giacca tecnica che unisce i tratti caratteristici della Maison orologiera e il design performante del marchio di sportswear tecnico. La collaborazione nasce da un’affinità di fondo tra due mondi differenti, accomunati da una visione, dalla passione per il mare e dalla volontà di mixare nelle proprie collezioni elevate prestazioni, ricerca e salvaguardia dell’heritage. Presentata in anteprima al Salone Nautico di Genova (del quale Eberhard & Co. è stata Official Timekeeper) Scafojacket è proposta nel classico colore blu della Maison con loghi ricamati ed è concepita come un capo pratico ed estremamente versatile, da utilizzare in più momenti dell’anno.

La collezione segna una tappa inedita per la marca svizzera, che si mostra in grado di osare ed esplorare nuove frontiere del proprio legame con il mondo del mare: questa connessione nasce nel 1959 con Scafograf, ma la Maison già negli anni ‘30 venne scelta dalla Regia Marina italiana per fornire ai propri ufficiali dei segnatempo quale segno di distinzione per il ruolo che svolgevano. Da allora il coinvolgimento di Eberhard & Co. nelle imprese marittime si è fatto nel tempo sempre più intenso, con modelli come Azzurra, l’orologio creato per la prima imbarcazione italiana in gara alla America’s Cup del 1983, il Mareoscope, o il segnatempo tributo all’imbarcazione Off-Shore 558 del campione Renato Valle sponsorizzata da Eberhard & Co. La capsule è disponibile in esclusiva sul sito Eberhard & Co.