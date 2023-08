“Ventimilarighe“ in giallo

Si apre domani a Senigallia (per concludersi il 25 agosto) la 12ª edizione di Ventimilarighesottoimari in giallo, il festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare. Cinque giorni di incontri, presentazioni, mostre, con la presenza di alcuni tra gli autori più amati dal pubblico come Giancarlo De Cataldo (foto sotto) e Maurizio De Giovanni.

Riflettori puntati sui misteri del mostro di Firenze con Silvia Cassioli (Il capro) e sul cold case di Via Poma raccontato da Raffaella Fanelli nel suo libro Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? Altri ospiti Massimo Raffaeli, Silvia Ballestra, Luca Crovi, Massimo Carloni. Gran finale il 25 agosto con Maurizio De Giovanni voce narrante di Passione, uno spettacolo dedicato alla musica napoletana con musiche dal vivo di Marco Zurzolo Duo e Marianita Canfora.