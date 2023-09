Venezia, Tripletta di Film in Concorso con Chastain, Canet e Rohrwacher La 76ma edizione del Festival di Venezia presenta una tripletta di film in concorso: Memory di Michel Franco, Hors-Saison di Stephane Brizé e Kobieta Z... (Woman of) di Szumowska e Englert. Fuori concorso Enzo Jannacci vengo anch'io di Giorgio Verdelli.