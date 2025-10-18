Venezia ritrova i suoi giardini

Ci sono due giardini a Venezia, oasi di rifugio dal turismo convulso della città, che sono tornate a disposizione di tutti, residenti e visitatori, grazie al restauro promosso e realizzato dalla Venice Gardens Foundation Natura, presieduta da Adele Re Rebaudengo. Sono i Giardini Reali a un passo da piazza S.Marco e l’Orto Giardino del Convento della Chiesa del Santissimo Redentore del Palladio, alla Giudecca. Entrambi aperti al pubblico. Da questo impegno e dedizione verso la natura è nato il concorso "Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori", istituito dalla Fondazione per promuovere i libri che possano favorire la conoscenza e il rispetto dell’ambiente.

"Opere ‘di saggezza’ – spiega la presidente Adele Re Rebaudengo – capaci di trasmetterne l’essenza, il valore e il significato, suggerendo comportamenti virtuosi e responsabili per la salvaguardia della sua esistenza e della sua bellezza". E dalle case editrici la risposta è stata entusiasmante. Numerosi i libri pensati da scrittori e illustratori che hanno partecipato al premio, con proposte per bambini dai 6 agli 8 anni e dai 9 agli 11. I vincitori sono stati premiati proprio nell’Orto Giardino del Convento della Chiesa del Redentore, insieme ad alcune classi di piccoli alunni delle scuole coinvolti come giuria.

A ricevere il riconoscimento sono stati gli spiriti degli alberi della tradizione giapponese raccontati da Bimba Landmann nel libro "Noi Kodama" (Camelozampa editore); "Il tasso e la bambina" di Chiara Grasso con illustrazioni di Irene Penazzi edito da Aboca; "Le piante ribelli" di Marie Dorléand (Gallucci); "Il re e il mare" di Heinz Janisch con disegni di Wolf Erlbruch (Gallucci); "L’uomo con il cappotto verde" di Davide Calì (disegni di Irene Penazzi) edito da Lapis; "Wildoak. Il leopardo nella foresta" di C.C. Harrington (Il Castoro); e "Ö di Raúl Nieto Guridi, Kite Edizioni, un libro silente, ossia di sole immagini che racconta la storia di un orso che in inverno, invece di dormire, decide di vivere la bellezza della natura, incontrando molti altri animali.

Un racconto, anche questo, che diventa un vero inno all’amore per la vita e al rispetto per il pianeta. "Questo Premio dà rilievo a opere concepite per ispirare nelle nuove generazioni il rispetto degli elementi naturali – dice Adele Re Rebaudengo - testi e illustrazioni capaci di trasmetterne il valore e il significato, favorendo il necessario responsabile impegno per un naturale accordo con essi, indicando vie per trovare il giusto equilibrio, per continuare a desiderare, a sognare e a sperare.

Per tutto ciò l’impegno di Venice Gardens Foundation non si esaurisce col restauro, la cura e conservazione di parchi, giardini e beni di interesse storico, botanico e architettonico, ma si estende a progetti culturali, artistici e di ricerca per la conoscenza e alla tutela di tale patrimonio". A valutare i testi in concorso, oltre ai piccoli alunni, è stata la giuria presieduta da Adele Re Rebaudengo, Valentina Ivancich (neuropsichiatra infantile e scrittrice), Chiara Medioli Fedrigoni (Presidente di Fondazione Fedrigoni Fabriano), Valentina Romano (Fondatrice della Libreria della Natura di Milano), Emanuela Rosa Clot (Direttrice di Gardenia e Bell’Italia), Anna Zegna (Presidente di Fondazione Zegna).