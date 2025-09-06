Venezia in musica. L’odissea di Piero Pelù: : "Io, tra dolore e impegno"

Fuori concorso, il 5 settembre a Venezia è di scena la musica. Tre documentari, tre protagonisti della scena italiana, tre ritratti d’autore che mescolano palco e vita: Nino. 18 giorni di Toni D’Angelo, Francesco De Gregori – Nevergreen di Stefano Pistolini e Piero Pelù. Rumore dentro di Francesco Fei.

Fei racconta il calvario di Piero Pelù, 63 anni. Ottobre 2022: in studio, un fischio terribile in cuffia, un danno permanente al nervo acustico, un acufene che non lo abbandona più. "Ho vissuto un isolamento forzato, ho attraversato deserti interiori ed esteriori. Ci ho messo un bel po’ a ripartire: ci sono voluti mesi, e devo ringraziare la musica, e un viaggio in Marocco" racconta Pelù. Oggi canta con un sistema di protezione complesso: "Uso delle cuffie particolari, sopra indosso cuffie anti-infortunistiche. Pensavo di non riuscire a suonare più. Invece sono tornato sul palco, ho inciso Deserti, l’anno scorso: la risposta del pubblico mi ha fatto andare avanti". E aggiunge: "Sono un cittadino cantante, prima cittadino e poi cantante. Dico che il governo italiano non osa opporsi in maniera netta e chiara all’occupazione illegale e violenta dell’esercito israeliano dei territori palestinesi. Un’occupazione che dura dal 1945, non da ieri. Bisogna essere cittadini attivi".

Stefano Pistolini filma Francesco De Gregori nell’intimità di venti concerti all’Out Off di Milano. Non i classici, ma le canzoni dimenticate: Due zingari, Quattro cani. E poi duetti con Elisa, Jovanotti, Zucchero, Malika Ayane. Atmosfera quieta, personale, minimal. "Volevo che fosse così – dice De Gregori, 74 anni – non un documentario imbalsamato, col cantante sul piedistallo. Non l’intervista sul divano, coi libri dietro. Non è un bilancio del mio percorso: è solo la voglia di condividere con più persone le atmosfere di quel tour". Nel film canta Quelli che restano con Elisa: "Quelli che restano siamo noi artisti, i poco allineati, quelli con le scarpe spaiate: quelli che, ogni tanto, si vanno a cercare, per cercare una parola". Poi parla di cinema: "Senza citare i soliti Hitchcock o Fellini, che adoro, mi vengono in mente Anora di Sean Baker e U.S. Palmese dei Manetti. Il cinema, lo so, è una cosa pericolosa da dire, lo guardo sulle piattaforme. I cinematografi sono per i più giovani, quelli che sanno parcheggiare la macchina. Io mi sono attrezzato a casa, con uno schermo buono per i film e per le partite".

In Nino. 18 giorni Toni D’Angelo, 45 anni, filma suo padre, 68 anni. Niente più caschetto biondo: i capelli ora sono bianchi. "Sono un uomo fortunato, ho avuto successo. Ma non è stato facile: non ho avuto la fortuna di studiare, mio padre aveva bisogno di me, quando avevo tredici anni, per portare soldi a casa" dice Nino. E sul cinema: "Non mi sono mai innamorato del cinema, perché mi facevano sempre fare cose un po’ così, lo stesso personaggio, il ragazzino che si innamora. Quando i film erano troppo brevi, mi facevano fare una corsa sulla spiaggia: credo di essere l’attore che ha corso di più nella storia del cinema!". Poi, la commozione: "A Venezia non riuscivo nemmeno ad andarci, perché ci volevano i soldi del biglietto. E ora fanno un film sulla mia vita, con la regia di mio figlio! La vita fa accadere cose che non immagineresti mai". E ancora: "È un film che mi rivela. Tanta gente, per anni, ha visto solo il caschetto. Io facevo cose diverse, ma vedevano solo quello. Ho vinto premi, un David di Donatello, ma il premio più bello è mio figlio che racconta la mia vita".