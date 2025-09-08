Venezia: il cinema italiano (r)esiste. E Sorrentino punta a un altro Oscar

Lido di Venezia, la Mostra è finita, e il cinema italiano ne è uscito con due premi importanti: la Coppa Volpi come miglior attore a Toni Servillo, per La grazia di Paolo Sorrentino, e il Premio speciale della giuria a Gianfranco Rosi, per il suo documentario Sotto le nuvole, in cui racconta una Napoli inedita in bianco e nero. Premiati anche, nella sezione Orizzonti, come migliori attori Benedetta Porcaroli per Il rapimento di Arabella e l’esordiente Giacomo Covi per Un anno di scuola di Laura Samani. Ma, esattamente, la Mostra quale fotografia ci consegna del cinema italiano?

Se mettiamo nella stessa foto di gruppo La grazia, Elisa – io la volevo uccidere, Duse, Sotto le nuvole e Un film fatto per Bene, cioè i film italiani in concorso, vediamo che la ricerca formale è spesso più sviluppata rispetto allo sguardo sulla realtà. Se c’è, è sempre una realtà trasfigurata dallo stile, dal lavoro sulle immagini o sul montaggio. Forse il cinema italiano si è sganciato definitivamente dall’eredità del neorealismo e della commedia all’italiana. La critica internazionale li ha apprezzati, i film italiani in concorso, in particolare La grazia e Sotto le nuvole. Bene accolto anche Duse di Pietro Marcello, con il suo racconto pieno di invenzioni formali e segnato da un’interpretazione intensissima di Valeria Bruni Tedeschi. Reazioni miste per Elisa – io la volevo uccidere di Leonardo Di Costanzo, ma consenso sulla interpretazione di Barbara Ronchi. A parer nostro, Barbara è ancora una volta straordinaria: enigmatica, segreta, sottile. E buone recensioni anche per L’isola di Andrea di Antonio Capuano, dramma della separazione sobrio e toccante.

Ma una ventata d’aria nuova la portano i due film in Orizzonti, Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli e Un anno di scuola di Laura Samani. Benedetta Porcaroli, 27 anni, rivelata nel 2018 dalla serie Netflix Baby, ha da allora costruito un solido percorso di attrice. E Il rapimento di Arabella ne è un ulteriore passo. "Il film è un road movie che evoca la California sulle strade del Veneto e dell’Emilia. Il mio personaggio impara ad accettarsi, ad essere più libera dal peso del passato, e comprende che persino il lutto e il dolore servono a qualcosa". Della regista, Carolina Cavalli, che l’aveva già diretta nel 2022 nel film Amanda (un successo con critiche entusiastiche di New York Times e The Guardian che lo incluse nella top 15 dei migliori film 2023) dice: "Scrive quello che mi passa nella testa: nel suo mondo c’è qualcosa che mi riguarda, siamo vicine". Giacomo Covi fino a pochi mesi fa faceva caffè a Trieste. Ventuno anni, faccia pulita, dreadlocks neri, Gilberto ha frequentato il liceo classico, poi ha scelto l’alberghiero, poi ha scelto il lavoro. In Un anno di scuola è uno dei tre amici spiazzati dall’arrivo in classe di Frederika, unica ragazza in un istituto tecnico tutto maschile. Nessuna esperienza pregressa, Giacomo ha colto l’occasione e ne ha fatto un ruolo pieno, credibile, vivo.

Il problema, il vero problema, la cartina di tornasole, è adesso l’impatto con le sale. I primi tre film già usciti, contando sull’effetto tam tam della Mostra, non stanno andando granché bene. Sono Un film fatto per Bene, il provocatorio pastiche di Franco Maresco, Elisa – io la volevo uccidere di Di Costanzo e Come ti muovi, sbagli di Gianni Di Gregorio, passato alle Giornate degli Autori. Maresco ha incassato 17mila euro i primi due giorni in sala; Di Gregorio ha fatto un po’ meglio, 39mila euro; Di Costanzo è a quota 90mila euro dopo tre giorni in sala. Però rispetto agli incassi importanti dei film, sono briciole. E il problema rimane, a monte: sono ancora calde le polemiche sulla controversa gestione del Tax credit per il cinema e l’audiovisivo.

Fra pochi giorni, la prossima prova del 9, con le uscite di altri film italiani della Mostra. Il 18 settembre escono Sotto le nuvole e Duse, il 2 ottobre L’isola di Andrea. A novembre Il maestro di Andrea Di Stefano con Favino e il doc di Francescio Fei su Pelù Rumore dentro. A dicembre Il rapimento di Arabella. È un caso a parte, invece, il film di Paolo Sorrentino. Che uscirà prima negli Stati Uniti, il 5 dicembre, che in Italia, dove il pubblico potrà vederlo solo dal 15 gennaio 2026.

L’uscita americana rappresenta evidentemente il primo passo di una campagna per gli Oscar. Sorrentino potrebbe bypassare la candidatura italiana e competere per tutte le categorie principali degli Academy Awards. La data di uscita italiana, infatti, esclude il film dalla possibilità di essere scelto come candidato ufficiale dell’Italia per il Miglior film internazionale. Sorrentino, dunque, sembrerebbe voler fare a meno del percorso nazionale per puntare direttamente a quello internazionale. E al secondo Oscar.