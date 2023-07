Venezia 80: Hollywood c’è, nonostante lo sciopero. Sei film italiani in gara

Venezia, 25 luglio 2023 – Alla Mostra del cinema di Venezia (30 agosto - 9 settembre) non ci saranno le star di Hollywood, a causa dello sciopero degli attori in corso, ma i grandi (e meno grandi) film Usa sì: in gara per il Leone d'oro, tra i 23 titoli del concorso di cui 6 italiani, sono attesi ‘Maestro’, la seconda regia dell'attore Bradley Cooper che qui si dedica alla biografia del compositore Leonard Bernstein; ‘Priscilla’, il film di Sofia Coppola sulla vera storia della moglie di Elvis Presley; ‘The Killer’, il nuovo thriller di David Fincher con Michael Fassbender; ‘Poor Things’ di Yorgos Lantimos con Emma Stone (che non sarà al Lido), sorta di Frankenstein femminile spinta da insaziabile voracità sessuale; ‘Ferrari’ di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz. Ancora: ‘El Conde’ di Pablo Larrain con un Pinochet vampiro e ‘Dogma’ di Luc Besson. Fuori concorso tra i titoli annunciati dal direttore artistico Alberto Barbera ci sono i nuovi film di Woody Allen ‘Coup de Chance’, di Roman Polanski ‘The Palace’ e ‘L'ordine del tempo’ di Liliana Cavani.

In gara per il Leone d'oro, tra i 23 titoli del concorso 6 sono italiani: ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone; ‘Finalmente l'alba’ di Saverio Costanzo; ‘Enea', opera seconda di Pietro Castellitto, anche protagonista insieme a Benedetta Porcaroli; ‘Lubo’ di Giorgio Diritti; ‘Adagio’ di Stefano Sollima ancora con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea; più, come già annunciato, ‘Comandante’ di Edoardo De Angelis, con Favino, film di apertura.