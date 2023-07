Venezia 80: il manifesto on the road firmato Mattotti

Lorenzo Mattotti firma per il sesto anno l’immagine del manifesto ufficiale, e per il quinto anno la sigla, della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, giunta all’80ª edizione (30 agosto - 9 settembre 2023). L’immagine scelta per il manifesto di Venezia 80 (foto in basso) "si ispira alla tradizione del cinema on the road – spiega Mattotti – e vuole in questo modo esprimere sentimenti di libertà, di avventura, di scoperta di nuovi territori".

Intanto cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale, domani, dei film in concorso: dopo il forfait di Challengers di Luca Guadagnino con la superstar Zendaya dovuto allo sciopero degli attori in corso a Hollywood, pare che una soluzione per portare comunque il cinema Usa al Lido sia quella di affidarsi ai produttori americani indipendenti, evitando così il coinvolgimento delle Major, contro le quali è in atto la protesta. Guadagnino avrebbe dovuto aprire la mostra: al suo posto ci sarà il film di Edoardo De Angelis Comandante con Pierfrancesco Favino nei panni di Salvatore Todaro; film di chiusura sarà La sociedad de la nieve, diretto dallo spagnolo J.A. Bayona.