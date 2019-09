Venezia, 7 settembre 2019 - E' The Joker di Todd Phillips il fim vincitore del Leone d'Oro alla Mostra del cinema di Venezia, edizione numero 76. La pellicola interpretata da Joaquin Phoenix ha messo d'accordo i componenti della giuria presieduta da Lucrecia Martel che l'ha scelta tra le 21 in competizione. The Joker era tra i favoriti dei critici, al pari di J'accuse di Roman Polanski, a cui va il Gran Premio della Giuria. L'Italia c'è nel palmarès, con Luca Marinelli, insignito con la Coppa Volpi per il suo Martin Eden nell'omonimo film di Pietro Marcello. E, a sorpresa, il bis tricolore, con il Premio Speciale a La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco. Miglior attrice è la protagonista di Gloria Mundi, la francese Ariane Ascaride, che dedica il premio "ai morti nel Mar Mediterraneo", in ricordo del nonno italiano emigrato in Francia. Simile il discorso di Marinelli: "Devo questo premio anche a Jack London che ha creato la figura di Martin Eden, un marinaio. E perciò lo dedico a coloro che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono e che ci evitano di fare una figura pessima con il prossimo. Viva l'umanità e viva l'amore".

Marinelli: "Dedico il premio a chi salva vite in mare"

La Biennale è un festival sempre più politico, con i divi che non si sottraggono all'impegno. Ieri la passerella di Roger Waters, leggenda dei pink Floyd, che interpellato su Matteo Salvini non si è tirato indietro: "Meno male che se n'è andato. Sono tempi difficili ovunque, c'è un neofascismo in espansione". Oggi i riflettori sono stati rubati dalla rock-star Mick Jagger, che dalla Laguna ha attaccato Donald Trump, "il suo modo di fare, le sue bugie e la sua politica ambientale", schierandosi con gli attivisti per il clima. In serata è la competizione a tornare protagonista, con la cerimonia di assegnazione dei premi presentata dalla madrina del Festival, Alessandra Mastronardi. Ma durante la kermesse non sono mancati i messaggi di partecipazione sociale e civile. Perché il cinema - per dirla con le parole della regista la regista Susanna Nicchiarelli, presidente della giuria Orizzonti - non è solo "intrattenimento", ma anche "pensiero".

Ecco tutti i premi di Venezia 76

Leone d'argento Gran Premio della Giuria a J'accuse di Roman Polanski

Coppa Volpi per la miglior intepretazione maschile a Luca Marinelli, protagonista di Martin Eden, di Pietro Marcello

Coppa Volpi per la miglior intepretazione femminile ad Ariane Ascaride, protagonista di Gloria Mundi

per la miglior intepretazione femminile ad Ariane Ascaride, protagonista di Gloria Mundi Miglior sceneggiatura a Yonfan per la pellicola animata N. 7 Cherry Lane

Premio speciale della Giuria Venezia 76 a La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco

Premio Marcello Mastroianni al miglior attore emergente Toby Wallace per l'interpretazione in Babyteeth

Sezione Orizzonti

Miglior film ad Atlantis di Valentyn Vasyanovych

Premio speciale a Verdict di Raymund Ribay Gutierrez

Miglior interpretazione femminile, premio a Marta Nieto per Madre

premio a Marta Nieto per Madre Miglior sceneggiatura a Revenir di Jessica Palud, premiata con Philippe Lioret e Diastème

Miglior cortometraggio a Darling di Saim Sadiq

Sezione Venezia Opera Prima

Leone del Futuro - Premio Opera Prima 'Luigi De Laurentis' - a You will die at 20 del sudanese Amjad Abu Alala, che incassa 100mila dollari divisi per regista e produttore.

Sezione Venezia Classici

Migliore Documentario sul Cinema a Babenco, Tell me when I die di Barbàra Paz

Migliore film restaurato Ekstase (ritira il premio Gustav Machaty, curatore del restauro)

Sezione Venezia Virtual Reality

Miglior Virtual Reality a The Key di Céline Tricart

Premiati anche Daughters of Chibok di Joel Kachi Benson e A linha di ​Ricardo Laganaro

Premi già assegnati

Leone d'oro alla carriera a Julie Andrews e Pedro Almodovar

Premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2019 a Costa Gavras.

Premio Campari Passion for films a Luca Bigazzi