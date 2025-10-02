Venezi: basta attacchi. E chiama Giulia Bongiorno

Nominata direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia il 22 settembre e subito contestata – in un’escalation di polemiche – dall’orchestra del Teatro che con una lettera ha chiesto la revoca dell’incarico poiché con il suo curriculum "non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale", Beatrice Venezi passa al contrattacco e affida la difesa della sua reputazione a un’avvocata di grido e di peso, nonché senatrice della Lega, come Giulia Bongiorno "affinché valuti le azioni giudiziarie da intraprendere in sede civile e penale contro coloro che non hanno esitato a diffondere gravissime falsità sul mio conto". Questo, "di fronte ad attacchi tanto violenti quanto infondati, i sacrifici quotidiani compiuti per costruire il mio percorso professionale e il rigore che mi ha sempre ispirato", ha scritto Venezi ieri in una nota affidata al web magazine Toscana Today e a quello della città in cui la musicista è nata, il Luccatimes, di cui il padre, Gabriele, è direttore editoriale.

Intanto a Venezia tra maestranze e musicisti del Teatro e la sovrintendenza per ora è tregua: i lavoratori de La Fenice aspetteranno l’incontro con il sindaco Luigi Brugnaro che si è offerto come mediatore, prima di annunciare eventuali nuove forme di protesta, tra le quali lo sciopero. Si teme per la prossima "prima" che sarà il 17 ottobre, con il Wozzeck di Berg.