Venerdì Santo: il significato, la Passione di Cristo e la Via Crucis

ll Venerdì Santo è il giorno della Settimana Santa in cui i cristiani commemorano la Passione e la crocifissione di Gesù Cristo. Cade il venerdì che precede la Pasqua e rappresenta uno dei momenti più intensi della liturgia cristiana.

A differenza di altre celebrazioni, il Venerdì Santo è segnato dall’assenza della Messa. Nel Venerdì Santo si tiene una celebrazione della Passione, centrata sulla lettura del Vangelo, sull’adorazione della croce e sulla comunione eucaristica con ostie consacrate il giorno precedente.

Nel calendario liturgico cattolico il Venerdì Santo è un giorno di digiuno e astinenza, in segno di lutto e penitenza.

La Passione di Cristo: il racconto del dolore

Con il termine “Passione” si intende la narrazione degli ultimi momenti della vita di Gesù, dal momento dell’arresto nel Getsemani fino alla morte sul Golgota. I quattro Vangeli canonici – Matteo, Marco, Luca e Giovanni – offrono resoconti in parte differenti ma concordi nei passaggi fondamentali: il tradimento di Giuda, l’interrogatorio davanti al Sinedrio e a Pilato, la flagellazione, la condanna a morte, il cammino con la croce e, infine, la crocifissione tra due ladroni.

Il termine “passione” deriva dal termine latino passio, che significa “sofferenza” e da secoli è oggetto di rappresentazioni teatrali, riti religiosi e meditazioni. La Passione di Cristo è uno dei temi più rappresentati nella storia dell’arte e ha ispirato innumerevoli opere letterarie e musicali, tra cui le celebri “Passioni” di Johann Sebastian Bach.

Cos’è la Via Crucis e quando nasce

Nella liturgia cristiana la Via Crucis – o Via della Croce – è un rito devozionale che ripercorre i momenti centrali della Passione di Cristo, dalla condanna alla sepoltura. Le stazioni della Via Crucis sono tradizionalmente 14, anche se in alcune versioni moderne ne viene aggiunta una quindicesima dedicata alla Risurrezione.

Questa pratica si sviluppa in forma strutturata tra il XIV e il XV secolo, grazie soprattutto ai frati francescani i quali, dopo aver ottenuto la custodia dei Luoghi Santi, contribuirono a diffondere la memoria del cammino doloroso di Gesù. Le prime “stazioni” venivano spesso rappresentate con immagini o croci lungo i muri delle chiese o nei chiostri.

Il numero e l’ordine delle stazioni si stabilizza nel XVII secolo. Ancora oggi la Via Crucis è una delle forme di devozione più praticate durante la Quaresima, in particolare il Venerdì Santo.

Il Venerdì Santo in Vaticano e nel mondo

A Roma dal 1965, anno in cui Paolo VI sancì la consuetudine, il Papa guida la tradizionale Via Crucis al Colosseo, un rito suggestivo che unisce simbolicamente la memoria del martirio dei primi cristiani con la Passione di Gesù.

La celebrazione della Via Crucis al Colosseo è attestata già dal 1744 ed è stata interrotta solo in occasioni eccezionali, quale la pandemia da Covid-19.

I testi meditativi della Via Crucis del Papa sono ogni anno affidati a voci diverse: religiosi, artisti, giovani, famiglie, carcerati, migranti. La varietà di queste testimonianze contemporanee dialoga con le tappe della Passione, rendendo il rito un momento di riflessione personale e collettiva.

Nel mondo, il Venerdì Santo è celebrato in modi diversi. In Spagna si tengono le famose processioni della Semana Santa, con confraternite incappucciate e statue lignee trasportate a spalla, mentre in luoghi come le Filippine la Via Crucis vede veri atti di flagellazione. Anche in molte regioni italiane in occasione del Venerdì Santo si organizzano rappresentazioni viventi della Passione.

Tradizione, silenzio e memoria

Il Venerdì Santo è un giorno segnato dal silenzio e dalla sospensione. Nelle chiese, gli altari restano spogli, i campanili tacciono e la musica è ridotta al minimo. Si tratta di un tempo sospeso, che precede la gioia della Pasqua e invita alla meditazione sul dolore, sulla morte e sul senso della speranza cristiana.

La forza simbolica del Venerdì Santo va oltre la dimensione religiosa: nel corso dei secoli, la Passione di Cristo è diventata anche archetipo della sofferenza umana e del sacrificio. Le immagini, dalla corona di spine alla croce, parlano anche a chi non si riconosce nella fede cristiana ma cerca nel dolore una possibilità di trasformazione.