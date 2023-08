Vecchia di 5.500 anni: la porta di Tel Erani apre un varco nella storia

L’autorità israeliana per le antichità ha annunciato la scoperta di una porta, ritenuta la più antica del Paese, risalente a circa 5.500 anni fa nell’antica città di Tel Erani, vicino Kiryat Gat, a sud di Tel Aviv.

La porta, una imponente struttura in pietra e fango, cambia la storia dell’urbanizzazione nella regione, spostando la lancetta del tempo indietro di molti secoli. "È la prima volta che viene scoperta una porta così grande risalente al primo bronzo. La cosa interessante di questa porta è che è stata costruita in parte con mattoni di fango e in parte con pietre monolitiche. E queste sono gigantesche", ha detto Emily Bischoff, direttrice degli scavi avviati durante lavori per una nuova condotta dell’acqua. la porta è alta quasi un metro e mezzo, e il suo ritrovamente comprende anche quello di un passaggio in pietra attraverso le mura della città e due torri di guardia in pietra. L’antica città di Tel Erani è uno dei primi esempi di urbanizzazione in Israele: colonizzata nel primo periodo del bronzo, a partire dal 3.300 a.C. circa, e abbandonata alla fine del primo periodo del bronzo, intorno al 2.500 a.C.