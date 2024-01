Vecchi e giovani per Marco Risi. Pensando a papà

"In questo film c’è anche la grande nostalgia per mio padre. Mi manca tutto di lui e soprattutto il fatto che non abbia potuto vedere i miei ultimi lavori". Così Marco Risi al Torino Film Festival ha presentato a dicembre Il punto di rugiada, dal 18 gennaio in sala con Fandango. Da qui un film pieno di riferimenti diretti e indiretti a suo padre Dino (1916-2008), ma anche a quel mondo scomparso insieme a lui. Intanto la trama: dove possono mai incontrarsi due ragazzi sbalestrati e un gruppo di anziani se non in una ricca casa di riposo? Questa l’ambientazione del film di Marco Risi con protagonisti due giovani: Carlo (Alessandro Fella), ragazzo viziato colpevole di aver provocato una notte da ubriaco un grave incidente d’auto che ha sfregiato la ragazza che era in auto con lui e Manuel (Roberto Gudese), un simpatico spacciatore colto in flagrante. Entrambi i giovani vengono confinati nella casa di riposo Villa Bianca e affidati, tra l’altro, all’assistente Luisa (Lucia Rossi) che lavora da anni in questa struttura. Quello che accade tra chi ha tutta la vita davanti e chi invece ne ha troppo poca (fra gli interpreti Eros Pagni, 82 anni) è un cortocircuito esistenziale.