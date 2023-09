Vasco, il “Supervissuto“ si racconta. E Rossi Stuart è il “Gattopardo“

"È un selfie lungo cinque ore", dice Vasco Rossi. Dal 27 settembre sarà disponibile su Netflix Vasco Rossi. Il Supervissuto, cinque episodi per la regia a Pepsy Romanoff. Arricchito anche con vecchi filmati, presenta il brano inedito, Gli sbagli che fai. La rockstar torna nei luoghi della sua vita, da Zocca a Los Angeles, e dice: "Volevo raccontare la vera storia di Vasco Rossi, dare la mia versione". E precisa: "È un tuffo nel passato, ma anche nel presente, nei momenti belli e in quelli brutti, rivedo quel ragazzo pieno di sogni che voleva vivere una vita a modo suo". Una vita spericolata, si sa. "Rifarei tutto, anche gli sbagli – dice – che mi hanno fatto diventare quello che sono. E non sono un sopravvissuto. Io sono un supervissuto". Un po’ il fiore all’occhiello, questa serie, di tutte le nuove produzioni italiane di Netflix, in arrivo a breve o nel prossimo anno. Un’offerta molto ampia, per formato e genere. Se Alessandro Borghi sarà il porno divo Rocco Siffredi nella serie Supersex, firmata da Matteo Rovere, Kim Rossi Stuart sarà il Principe di Salina nel Gattopardo, serie kolossal tratta dal romanzo di Tomasi di Lampedusa, regia di Tom Sharikland. Impresa audace, considerando l’inevitabile confronto con il capolavoro di Luchino Visconti. "Non avevo visto il film, non avevo letto il libro ed è stata una fortuna – ha detto l’attore – Mi sono avvicinato al personaggio con incoscienza e grande emotività".

In programma due seconde stagioni di serie di successo: Tutto chiede salvezza, con varie new entry tra cui Drusilla Foer, e La legge di Lidia Poët, con Matilda De Angelis. E film d’autore: Il nuovo Olimpo, opera autobiografica di Ferzan Ozpetek, e Il fabbricante di lacrime di Alessandro Genovesi.

b. b.