Vanoni, rivoluzionaria ma con calma

Registrati durante il tour nei teatri in cui Ornella Vanoni si è fatta accompagnare da una band di sole donne, accompagnati da tracce parlate tratte dall’opera teatrale Le donne e la musica, scritta dalla stessa Vanoni con Federica Di Rosa, i grandi successi di Ornella escono in una raccolta disponibile da oggi, Calma Rivoluzionaria Live. Calma Rivoluzionaria è anche il titolo di uno dei due inediti, già disponibile, interpretato dalla Vanoni – che nel 2024 festeggerà 90 anni – in coppia con Samuele Bersani; l’altro inedito è Camminando. "Presentarsi di fronte al pubblico, trovare sempre delle nuove cifre stilistiche per rendere speciale un tour non è mai semplice e richiede tanto amore", ha spiegato la cantante: "Mi piace pensare che mettermi a nudo ancora una volta, così come sono, così come canto dal vivo, mi avvicini sempre di più alle persone con le mie fragilità ma anche con la mia voglia di celebrare la vita".