Vanessa Zeneli esclusa da Miss Italia per le foto di nudo su Onlyfans: "Ma lo sapevano"

Roma, 25 agosto 2025 – Scandalo a Miss Italia 2025. Vanessa Zeneli, modella 25enne originaria di Udine, è stata esclusa da Miss Friuli-Venezia Giulia e di conseguenza da un’eventuale finale del concorso nazionale a causa di alcune foto di nudo pubblicate su OnlyFans. Dietro questo gesto tuttavia, secondo quanto affermato dalla giovane concorrente della rassegna, ci sarebbe uno stalker: “Ha preso i miei scatti e li ha spostati in quei siti per adulti” ha dichiarato.

La vicenda

“Non so spiegare come abbia fatto, ma probabilmente questa persona ha preso i miei scatti e li ha spostati in quei siti per adulti” ha annunciato Vanessa Zeneli, modella friulana 25enne al centro di uno scandalo esploso negli ultimi giorni. Alcune foto di nudo della ragazza sarebbero infatti state pubblicate da uno stalker su Onlyfans e questo ha provocato la sua squalifica immediata dalla finale di Miss Friuli-Venezia Giulia, che in caso di vittoria le avrebbe consentito di partecipare a Miss Italia 2025. Dopo avere scoperto dell’esistenza di queste foto, Zeneli aveva notato che la persona incriminata la segue sui social da diverso tempo e ha controllato spesso anche le sue uscite con il fidanzato. I dubbi sulla faccenda sono stati segnalati anche dall’organizzatore di Miss Trieste Armando Casalino: “Mi sono subito insospettito – rivela – c’erano quei link, le foto ritoccate e il mittente che diceva di aver già segnalato Vanessa a Miss Italia e anche a Miss Friuli e che non avrebbe passato le selezioni”. La modella si è dichiarata pronta a sporgere denuncia e accusa gli organizzatori: “Lo sapevano fin dall’inizio”.

Le dichiarazioni di Mirigliani

Il racconto di Vanessa è stato categoricamente smentito dalla patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani: “La segnalazione delle foto di nudo della signorina Zeneli mi è giunta dai miei collaboratori, non da altri soggetti – ha dichiarato al Corriere Della Sera –. Noi vogliamo trattare questo caso con una certa discrezione più per tutelare le ragazze che per il concorso in sé, che è serio e ha un regolamento da rispettare. Il fatto è che queste giovani hanno una vita davanti, non possono volere tutto e subito, ma devono cercare una strada consona per il loro futuro. Io sono realmente dispiaciuta per l’intera vicenda, ma credo che ognuna di loro quando si affaccia al mondo del lavoro debba avere un curriculum serio. Si può sbagliare, certo, ma non si può continuare a farlo”.

Il regolamento

“E’ vietato alle partecipanti aspiranti Miss di detenere profili in siti web dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l'immissione e condivisione di contenuti cosiddetti 'per adulti' o comunque di carattere pornografico o scabroso” spiegava Mirigliani nel corso della puntata di Agorà Estate dello scorso 14 agosto. Il legale di Zeneli, nel frattempo, ha commentato la vicenda parlando di “atteggiamento moralistico”.