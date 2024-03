Valtellinesi, boom di produzione

Continuano a crescere Valtellina Casera e Bitto: in cinque anni le due Dop simbolo della Valtellina hanno messo a segno un +18,2% a valore alla produzione e un +13% a valore al consumo. Il fatturato dei due formaggi si attesta sui 13,7 milioni di euro, con un valore al consumo di 26,2. Un risultato reso possibile grazie alle campagne di promozione attivate dal 2021 e trainato anche dalla crescita inarrestabile del Valtellina Casera.

Il formaggio di latteria, espressione del know how secolare dei mastri casari nelle latterie turnarie, negli ultimi 5 anni ha avuto un vero e proprio boom, sia a volume (+10,2%) che a valore (+32%). La produzione oggi si attesta a 15236 tonnellate per un valore di 11,8 milioni di euro (+2,3% sul 2022). Nell’ultimo anno cresce anche l’export, che sfiora il +3,4%. "Le campagne di comunicazione hanno portato i frutti sperati", commenta il presidente del Consorzio di Tutela Marco Deghi.