Valtellina da scoprire. E la transumanza diventa protagonista

Una breve vacanza ritemprante, immersi nella natura e tra borghi che custodiscono storie secolari. In Valtellina, questa stagione di transizione diventa una magia concreta: i boschi vibrano del bramito dei cervi, le montagne si colorano di sfumature calde, e le antiche tradizioni alpine riprendono vita con ritmo e armonia.

Tra le esperienze più autentiche c’è la transumanza, dichiarata patrimonio immateriale dell’Unesco. Da metà settembre, le mandrie scendono dagli alpeggi verso le stalle di fondovalle, accompagnate dal suono dei campanacci e dai muggiti dei bovini. È un rito corale che unisce comunità, abitanti e visitatori, rinnovando il legame millenario tra uomo, animale e montagna.

A Chiareggio in Valmalenco domani e domenica, la transumanza diventa festa: i “bacàn”, custodi del bestiame, ritornano dai pascoli estivi e condividono con i visitatori sapori d’alta quota, tra formaggi locali e specialità alpine. Non mancano momenti di incontro con chi vive quotidianamente questa tradizione, offrendo uno sguardo autentico sulla vita di montagna.

A Livigno da 27a l28 settembre, l’evento dell’Alpen Fest celebra il ritorno delle mandrie con eleganza: mucche ornate di fiori e campanacci percorrono le vie del centro, mentre i livignaschi indossano i costumi tradizionali. Qui la transumanza diventa esperienza di cultura e convivialità, unendo fascino contemporaneo e autenticità alpina.

Non lontano, in Valdidentro, la frazione di Isolaccia ospita Al dì de la Bronza (27 settembre), dove mucche, capre e pecore sfilano adornate di ghirlande e guidate dagli allevatori in abiti tradizionali. Tra prove di mungitura, degustazioni di sciatt e pizzoccheri, e musica dal vivo, viene incoronata la ’Regina della Bronza’, protagonista indiscussa della giornata.

Tra fine settembre e ottobre, la Valtellina offre un altro spettacolo della natura: il bramito del cervo. I maschi, con imponente palco di corna, si sfidano a colpi di vocalizzi per conquistare le femmine, creando un concerto naturale dall’intensità unica. Le valli più suggestive per ascoltare questo fenomeno sono Valfurva, Val di Rezzalo e Valdidentro, dove guide alpine esperte conducono escursioni alla scoperta di questo momento straordinario. Settembre in Valtellina è dunque un invito a vivere la montagna in chiave intima e profonda: tra tradizioni, sapori, natura e animali, ogni esperienza diventa una scoperta che resta nel cuore, lontano dal ritmo frenetico della vita quotidiana.