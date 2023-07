Valleverde sempre più fashion La comodità resta garantita ma con un tocco di glamour

"Trovare mercati nuovi oggi è molto complicato, la situazione geopolitica ed economica non aiuta, perciò meglio lavorare sodo per mantenere le posizioni acquisite". Non ha dubbi Elvio Silvagni presidente del Gruppo Silver1 che possiede i brand Valleverde e Rafting Goldstar e che dal 2015 (quando ha acquisito Valleverde) è stato l’artefice di un rilancio possente e convincente di queste calzature.

"Il clima non ci aiuta, questa primavera sembrava di essere in inverno e le vendite si sono fermate. Non era bastato il Covid – continua Silvagni –. A Lugo, dove ci troviamo, è venuta l’alluvione e abbiamo avuto enormi danni al negozio. Un vero dramma, nessuno ci aveva avvisato del pericolo. Ora io chiedo al Governo di aiutare la popolazione e di andare sul posto per aiutare la povera gente a rialzarsi".

Silvagni è un uomo sincero e pragmatico, qualità che gli sono servite nel lavoro di imprenditore delle calzature che conduce con piglio deciso ed entusiasmo: i risultati di Valleverde gli danno ragione. Nel 2022 l’azienda ha chiuso con un fatturato di 25 milioni di euro, ritornando così "a essere quello che era, non più un marchio di scarpe da anziani ma un brand oggi ringiovanito, che fa belle cose", racconta l’imprenditore. L’obiettivo ora è chiudere il 2023 a 30 milioni di euro. Per il 2024 resta molta incertezza.

"La Germania – continua Silvagni – non tira più e non risale nei consumi. E finché c’è questa inflazione, meglio consolidare le posizioni. Con Valleverde continuiamo a produrre in Italia e in Romania (e non in Asia) anche se i prezzi della produzione qui sono aumentati di un buon 20%. Invece in estremo Oriente questo non è successo ed è un grosso problema".

Quello che colpisce di più nel prodigioso rilancio del brand di calzature è il cambio stilistico frutto di un team interno collaudato e dell’acquisto di progetti che puntano all’aggiornamento continuo sui trend. Tornano i mocassini per lei e per lui, si alzano i tacchi al femminile e sono stati introdotti modelli eleganti. Il rinnovamento stilistico sposta età dei consumatori e desideri, rilancia un mood più fashion, trasforma la moda comoda Valleverde in un interessante caso di glamour quotidiano.

"L’uomo compra sempre meno scarpe e per questo per noi le collezioni maschili sono il 35% delle vendite mentre il restante 65% acquistato dalle donne tiene bene". Si innalza lo stile e la qualità "perché il nostro non è un primo prezzo, ma un prezzo che rispetta il cliente e gli offre prodotti mirati e studiati", spiega il presidente, deciso a non intraprendere la via delle calzature per bambini per colpa del costante calo demografico.

Vendute in 1200 negozi le calzature Valleverde guardano al futuro con positività, forte delle 600.000 paia di scarpe prodotte ogni anno. E della progressione dei fatturati che nel 2021 si attestava a 21 milioni di euro e nel 2019 era fermo ai 17. Lo sforzo compiuto è la garanzia per altri fatturati importanti nel prossimo futuro.

Eva Desiderio