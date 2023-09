Valerio Scanu, matrimonio con serenata a Roma: chi è il marito Luigi Calcara

Valerio Scanu e Luigi Caldara hanno detto "sì". L'ex cantante di Amici si è sposato in Campidoglio a Roma con Luigi Calcara. La data che la coppia ha scelto è stata quella del 7 settembre, giornata particolarmente simbolica per Scanu.

Proprio il 7 settembre, infatti, sarebbe stato il compleanno del padre. L'uomo è scomparso nel 2020 a causa delle complicazioni dovute al Covid e Valerio Scanu ha voluto ricordarlo e omaggiarlo proprio scegliendo questa giornata come data del proprio matrimonio.

L'ex cantante di Amici, oggi praticante avvocato, e Luigi Calcara si sono conosciuti proprio nel 2020 e da allora non si sono più lasciati. Ma chi è Luigi Calcara? Nato nel 1990 a Castelvetrano, in provincia di Palermo, il marito di Valerio Scanu è molto lontano dal mondo dello spettacolo. Calcara è infatti ingegnere e lavora come docente al dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica all'università La Sapienza di Roma.

Nonostante la riservatezza soprattutto di Calcara, sono numerose le foto del matrimonio con Scanu pubblicate dagli invitati e dallo stesso ex allievo della scuola di Maria De Filippi sui social network. Così come si possono trovare anche foto e video della romantica serenata che Luigi Calcara ha dedicato a Valerio Scanu la sera prima del matrimonio.