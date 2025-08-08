Alessandra Amoroso, chi è il futuro marito Valerio Pastore

Lecce, 8 agosto 2025 – Alessandra Amoroso e Valerio Pastore si sposano. La proposta di matrimonio da parte di lui è arrivata a Lecce, durante l’ultima data del tour della cantante. Una proposta che ha visto Valerio Pastore inginocchiarsi davanti a lei nel backstage e lei rispondere in maniera affermativa con tanto di “Sei impazzito, amore?”. Un’emozione che ha coinvolto tanto la coppia e lo staff presente nel backstage del concerto alle Cave del Duca di Lecce quanto i tantissimi fanno che erano arrivati ad assistere al live della loro beniamina. E che si sono ritrovati, a loro insaputa, ad essere testimoni di un momento importantissimo e indimenticabile della sua vita.

Chi è Valerio Pastore? Il trentenne salernitano di nascita è un videomaker e tecnico del suono e segue da vicino anche i concerti della stessa Alessandra Amoroso. L’inizio della storia d’amore con la cantante salentina risale al 2021, in piena pandemia.

Lei era reduce dalla storia, molto importante, con il produttore Stefano Settepani e, forse anche per questo motivo, della relazione fra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore non si è mai saputo nulla. Sino a pochi mesi fa, quando la cantante di Galatina ha annunciato di essere incinta: quasi contestualmente ha anche mostrato il compagno in un brevissimo video sui social network.

Ora ecco, dopo un tour nel quale ad essere protagoniste sono state tanto Alessandra Amoroso sul palco quanto la nascitura Penny – il parto dovrebbe avvenire a settembre – nel pancione, la proposta di matrimonio che ha fatto balzare agli onori delle cronache anche Valerio Pastore.