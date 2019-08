Roma, 6 agosto 2019 - Capelli castani fluenti, occhi di mille verdi diversi, un sorriso senza trucco che potrebbe essere quello della bella della scuola, del quartiere o del primo anno di università. Bella senza averne l’aria. Bella davvero. Si chiama Valentina Sampaio ha 22 anni, è brasiliana ed è molto di più del nuovo angelo di Victoria’s Secret. Perché il famoso brand di lingerie made in Usa - approdato anche in Italia quattro anni fa con i primi negozi - ha deciso di infrangere un tetto di cristallo: per la prima volta ha ingaggiato una modella transessuale.

Valentina, infatti, è nata maschio ma si è sempre sentita donna e ha cominciato la transizione di genere quando era solo una ragazzina. Un viaggio non del tutto compiuto dato che non si è ancora sottoposta all’intervento per il cambio del sesso. Originaria di Fortaleza si è trasferita a San Paolo una volta finita la scuola e lì si è iscritta all’università inseguendo il suo sogno di diventare top model e calcare le passerelle più ambite del mondo. A 16 anni ha sfilato per la prima volta, poi una carriera scandita da successi, tra cui la copertina per ‘Elle Brasil’ e il ruolo di ambasciatrice per L’Oreal Paris. In un solo anno, il 2017, ha conquistato la copertina di Vogue, sull’edizione di Parigi, in Brasile e in Germania.



In molti hanno paragonato il suo fascino a quello di Gisele Bündchen, ad altri ha ricordato, per la rapida scalata nel mondo della moda, Naomi Campbell che nel 1988 fu la prima modella di colore ad apparire in copertina. Del resto che cos’è la bellezza se non un passaporto per attraversare le differenze senza che diventino un tabù?

Valentina indosserà la linea Pink lanciata nel 2002 e rivolta alle giovani donne: non ci sono le guepiere luccicanti e i pizzi trasparenti e supersexy della linea Dream Angel o Sexy Illusions ma un’idea più giocosa di seduzione tra fantasie animalier o con frutta (ciliegie rosse su raso nero, per intendersi), reggiseni con incroci maliziosi sulla schiena, lingerie di velluto rosa antico o bordeaux. A dare l’annuncio la stessa fotomodella che in un post sulla sua pagina Instagram è apparsa in accappatoio bianco con il commento: ‘Scatto dal backstage @vspink’.



La decisione di ingaggiare una modella trans segue di alcuni mesi la polemica che si era scatenata, in occasione dell’ultimo Victoria’s Secret Fashion Show, per le parole del chief marketing officer Ed Razek.

Secondo Razek lo spettacolo degli ‘angeli’ di Victoria’s Secret - visto da milioni di telespettatori in tutto in mondo, in sensibile calo nell’ultima edizione, e quest’anno, a quanto pare, cancellato - non può presentare in passerella modelle Lgbt o donne curvy perché queste categorie non rappresentano la ‘fantasia’ che il colosso della lingerie cerca di vendere. Ma, al di là delle strategie di marketing di un’azienda di lingerie, la bellezza - taglia 42, trans o curvy, - farà sempre volare la fantasia.