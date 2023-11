Chi è Valentina Barbieri: curiosità e carriera della comica

Roma, 17 novembre 2023 – Negli ultimi anni, soprattutto grazie ai suoi divertenti video social, Valentina Barbieri è diventata un punto di riferimento della nuova comicità italiana, prendendo in qualche modo il testimone di sue colleghe ben più celebri del calibro di Lucia Ocone o Paola Cortellesi, con le quali condivide un percorso artistico piuttosto simile. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Valentina Barbieri: tutte le curiosità sulla comica

Valentina Barbieri ha guadagnato visibilità come comica e imitatrice attraverso i social media, dove ha condiviso negli anni una serie di video in cui ha imitato con grande maestria diversi personaggi noti, tra cui mostri sacri del mondo pop italiano come Ornella Vanoni, Giulia De Lellis e Francesca Fagnani, senza contare ovviamente la parodia della Premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Tuttavia, è stata forse l'imitazione di Chiara Ferragni a regalarle le maggiori soddisfazioni, al punto che molti seguaci della comica l'hanno descritta come una riproduzione straordinariamente fedele della celebrità: secondo molti, infatti, il suo divertente omaggio è eccezionalmente simile, se non identico, all’originale.

Valentina Barbieri ha 28 anni ed è originaria di Roma, dove ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza. Sul suo profilo Instagram, che vanta oltre 440 mila seguaci, si presenta come “un'imitatrice digitale”. Nel suo seguitissimo spazio online, Valentina si divertente non solo ad imitare volti noti e celebrità, ma anche situazioni classiche della vita quotidiana, quelle in cui i suoi follower potrebbero più facilmente riconoscersi.

Nel corso del 2022, Valentina Barbieri ha raggiunto una notevole notorietà attraverso i social media guadagnandosi così un posto d’onore nel cast di ‘Generazione LOL’, la serie TikTok Original ispirata al celebre fenomeno ‘LOL: Chi ride è fuori’. Questa serie, condotta da Lillo Petrolo con la collaborazione del co-host Gabriele Vagnato (un famoso tiktoker seguito da oltre 3,8 milioni di persone) si è rivelata un ulteriore prezioso palcoscenico per le sue abilità comiche e imitative. Nel medesimo anno, Valentina Barbieri ha affiancato Ignazio Moser alla conduzione di ‘Isola Party’, il dietro le quinte dell'Isola dei Famosi, trasmesso sulla piattaforma Mediaset Infinity: il programma ha offerto al pubblico uno sguardo approfondito su tutti i retroscena e i segreti del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, con tanti ospiti speciali e chicche in anteprima mai andate in onda sul piccolo schermo.

Il successo di ‘GialappaShow’

Nel corso del 2023, inoltre, Valentina Barbieri si è unita al gruppo della Gialappa's Band nella nuova edizione di ‘GialappaShow’, ideato da Lucio Wilson, da Marco Santin e da Giorgio Gherarducci, con la conduzione del simpatico Mago Forrest. In questa nuova avventura televisiva, Valentina ha interpretato sia il ruolo della giornalista Francesca Fagnani sia quello dell'influencer Chiara Ferragni, proprio il personaggio che l’ha condotta alla definitiva consacrazione.

