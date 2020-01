Skipass e sci ai piedi, seggiovia e funivia, discese e risalite: per la stragrande maggioranza delle persone andare in vacanza sulla neve vuol dire sciare. In realtà le attività che si possono fare in montagna in inverno sono tante, basta conoscerle e provarle.

Non solo sci

Anche se si tratta naturalmente dell’attività principale che si può praticare durante la settimana bianca o i weekend ad alta quota, sciare non è l’unico modo per impiegare il tempo in montagna. Le vacanze sulla neve possono essere ricche di impegni extra sci e, volendo, si può fare ogni giorno uno sport o un’attività diversa.



Trekking, ciaspole, slitta, bob e slittino

Forse non tutti sanno che tantissimi itinerari di trekking sono percorribili anche in inverno e regalano paesaggi ed emozioni uniche. Sono praticabili in sicurezza, a patto che lo si faccia con il giusto equipaggiamento e con l’aiuto di chi conosce i luoghi e di guide esperte.



Un’attività legata al trekking da fare in montagna è sicuramente la ciaspolata: un modo unico per vivere la montagna in inverno, in quanto consente di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca esplorando luoghi altrimenti inaccessibili. Per chi invece vuole vivere i paesaggi innevati e silenziosi ad alta quota senza fare fatica c’è la possibilità di fare un giro in motoslitta o sulla slitta trainata dai cani.



Per chi cerca qualcosa di diverso tra le cose da fare sulla neve ci sono anche il bob e lo slittino, molto divertenti e adatte a tutti. Da notare che entrambe le attività, per questioni di sicurezza, vanno praticate sugli itinerari predisposti ad hoc e non sulle comuni piste da sci.

​Snowbiking e snowkite

Chi ama le attività un po’ più estreme può provare lo snowbiking e lo snowkite. Il primo è un modo per abbinare la passione della bicicletta a quella per la neve: con due mini-sci ai piedi e una bici speciale si scende sulle piste per un’esperienza molto emozionante. Lo snowkite, invece, è uno sport in cui si utilizzano degli aquiloni da trazione per farsi trainare sulla neve e può essere praticato sia usando gli sci sia le tavole da snowboard.



​Relax, buon cibo e shopping

La vacanza in montagna è anche il contesto ideale per rilassarsi e concedersi qualche vizio culinario. Le località turistiche sulla neve sono spesso dotate di centri benessere e terme dove passare momenti di relax e riposarsi dopo le fatiche giornaliere. La montagna è anche rinomata per gli ottimi ristoranti e le pietanze tipiche dei menù ad alta quota: cibi ricchi di gusto (e calorie) che ci si può concedere con qualche senso di colpa in meno viste le energie spese sulle piste e il freddo che aiuta a bruciare calorie.



Per gli appassionati di shopping, infine, la vacanza sulla neve è perfetta per visitare i tanti negozi – anche dei brand più famosi al mondo – che si trovano nelle località di villeggiatura di montagna: boutique di lusso e caratteristici negozietti di artigianato locale sono il posto giusto per mettere mano al portafoglio e regalarsi un ricordo della vacanza.