Estate in montagna, vacanze in sicurezza

Le escursioni in montagna possono essere entusiasmanti ed emozionanti, dato che uniscono natura, avventura e connessione con la natura, tuttavia comportano alcuni pericoli. L'entusiasmo di esplorare scenari mozzafiato e affrontare piccole imprese potrebbe relegare in secondo piano, nella propria mente, i rischi associati all'ambiente montano. Invece si tratta di potenziali pericoli che non vanno sottovalutati. Ecco perché è essenziale affrontare queste esperienze con coscienza e consapevolezza.

Pianificazione

Prima di partire, programma attentamente l’itinerario, le attività e i luoghi che intendi visitare. Studia le mappe, i sentieri e le vie di fuga. È anche utile conoscere i punti di riferimento e le risorse locali, come rifugi e punti di assistenza. Porta con te acqua e cibo sufficienti per tutta la durata di un’escursione. Assicurati di avere un cellulare con batteria carica e assicurati di avere segnale nella zona. Tuttavia, non fare affidamento esclusivamente sul telefono, poiché in alcune zone remote la copertura potrebbe essere scarsa o assente. Prima di partire, informa qualcuno del tuo itinerario e delle tue intenzioni. Comunica dove intendi andare, quanto tempo prevedi di rimanere fuori e quando prevedi di tornare. Se intendi praticare attività come escursionismo, arrampicata o sci alpinismo, sarebbe bene avere buona formazione di base e, se necessario, essere accompagnato da guide esperte.

Meteo

Controlla le previsioni del tempo e adatta il tuo piano di conseguenza. Evita di fare trekking in caso di temporali, nebbia densa o altre condizioni atmosferiche pericolose. Le montagne sono note per le loro condizioni meteorologiche mutevoli. Il sole alto e splendente può trasformarsi rapidamente in una tempesta improvvisa. Gli escursionisti, comunque, devono essere pronti ad affrontare sbalzi di temperatura, piogge improvvise, nebbia densa e persino nevicate fuori stagione per evitare di smarrirsi o cadere in ipotermia.

Salute

Ricorda che l’altitudine comporta una minore disponibilità di ossigeno, il che può portare a problemi come il mal di montagna. Dovresti acclimatarti gradualmente e fare attenzione a eventuali segni di malessere. Porta con te un kit di primo soccorso che contenga elementi essenziali come bendaggi, disinfettanti, cerotti, antidolorifici e antistaminici e assicura di sapere usare tutto correttamente all’occorrenza. Se hai condizioni mediche preesistenti o sei in terapie particolari, assicurati di avere dietro le medicine necessarie e di sapere cosa devi fare in caso di emergenza.

Equipaggiamento

Indossa strati di abbigliamento che ti consentano di muoverti agevolmente e che possano essere regolati facilmente per adattarsi ai cambiamenti di temperatura: top o canotte, magliette traspiranti, felpe, giacche impermeabili, pantaloncini o pantaloni, cappelli, occhiali da sole. Porta con te l’attrezzatura e gli accessori adatti alle attività che intendi svolgere. Ciò può includere, oltre a vestiti e capi appropriati, anche calzature da trekking resistenti, soprattutto per percorrere i terreni più accidentati, attrezzature di sicurezza e protezione come caschi per arrampicata, mappe, GPS e altri dispositivi di comunicazione, fermo restando quanto raccomandato in precedenza.

Regole

Segui sempre le norme di sicurezza. Rispetta i divieti, evita le aree pericolose e sii consapevole dei rischi legati alle condizioni del terreno e del meteo. Tratta la natura con rispetto. Non lasciare rifiuti dietro di te, rispetta le norme locali e non disturbare la fauna selvatica. Rimani sui sentieri designati e segui la segnaletica. Fare deviazioni non raccomandate può aumentare il rischio di perdersi o incorrere in pericoli.