Vacanza on the road, guida al bagaglio perfetto

Le vacanze on the road stanno registrando un aumento significativo. Viaggiare in auto o in camper piace per la libertà e la flessibilità che offre, permettendo alle persone di scegliere il proprio itinerario, fermarsi quando e dove si desidera, e scoprire luoghi meno turistici, spesso fuori dai circuiti tradizionali.

È una soluzione ideale anche per chi cerca un contatto più stretto con la natura e desidera staccare dalla routine urbana, godendosi la strada, sperimentando l'avventura e mettendosi alla prova affrontando anche l'imprevedibilità del percorso. Questo tipo di vacanza permette di rafforzare la propria autostima, uscendo dalla consueta comfort zone, e di rinsaldare i legami con gli eventuali compagni di viaggio, stringendo anche nuove amicizie.

Abbigliamento

Quando si prepara il bagaglio, servono sicuramente vestiti comodi e leggeri, T-shirt e top traspiranti, maglie a maniche lunghe, maglioni, felpe o giacche in pile, pantaloncini e gonne, pantaloni leggeri e caldi, calzini come quelli per il trekking, capi intimi, scarpe comode per guidare e camminare, giacca a vento impermeabile, qualche capo di abbigliamento casual, ma carino per un’eventuale cena fuori e, naturalmente, prodotti e articoli per l’igiene personale, anche in confezioni mini da viaggio per evitare sovraccarichi.

Non bisogna dimenticare il kit di primo soccorso con bende, garze, cerotti, paracetamolo e medicine per adulti e per bambini, se presenti, termometro, farmaci per le allergie, crema cortisonica o pomata antibatterica, repellente antizanzare e stick post puntura.

Accessori hi-tech

La vacanza on the road è anche una valida occasione per effettuare un sano detox tecnologico. Tuttavia, per poter connettersi all’occorrenza, servono dispositivi mobili – laptop, tablet e e-book reader oltre ai cellulari – e relativi caricabatterie e power bank. Tra i gadget indispensabili per chi sceglie vacanze on the road e in campeggio, ci sono fornelletti portatili per cucinare in autonomia, oltre a borse termiche per picnic e spuntini e vari litri di acqua, antenne TV compatte per non perdere i propri programmi preferiti, oltre a smartwatch con GPS integrato, utili per il trekking e le escursioni. È importante controllare che siano a posto tutti i documenti, tra cui, ovviamente, la patente di guida.

Altri consigli

È importante programmare soste frequenti e costanti per riposarsi, soprattutto durante lunghi tragitti. Non bisogna mettersi alla guida o proseguire al volante se ci si sente stanchi e affaticati. Meglio evitare strade sconosciute di notte per motivi di sicurezza. Occorre pianificare il budget in modo oculato per quanto riguarda il carburante, mettendo in conto eventuali imprevisti che potrebbero comportare qualche spesa aggiuntiva, nel trasporto e nei pernottamenti, rispetto a quanto preventivato.