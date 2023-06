Ute Lemper versione Marlene "Mi affidò la sua missione"

di Stefano Marchetti

Il tempo passa e a volte ci regala sorprese. È successo anche a Ute Lemper, stella dalla voce e dalla personalità magnetica. "Nel 2000 iniziai a scrivere alcune canzoni e il mio compagno Todd le registrò su nastro nel suo studio a Chelsea – racconta – Poi quel nastro è finito in cantina e lì è rimasto per più di vent’anni, finché lo abbiamo riscoperto per caso". Proprio da quelle registrazioni è sbocciato Time Traveler, il nuovo album della ‘divina’ Lemper, un’elegante collana di inediti fra soul e jazz, tutti di sua composizione, che sono – appunto – come un ponte fra passato e presente. Time Traveler è anche il recital con cui Ute aprirà il festival “Mundus“, giovedì 29 a Carpi (Modena), prima tappa di alcuni concerti in Italia, il 16 luglio a Vicenza (per La Milanesiana), poi L’Aquila, Lamezia Terme, Mola di Bari e Lucera. La celebrazione di una lunga carriera e di un compleanno speciale: il 4 luglio per lei saranno 60 primavere.

Ute Lemper, come si rapporta con lo scorrere del tempo?

"Mi piace riflettere su tante avventure che ho avuto nella musica e nella vita, incastonate nei drastici cambiamenti storici tutt’attorno, dalla guerra fredda a Berlino all’11 settembre a New York. Ho sempre cercato di stare vicina alla realtà, con le sue meraviglie e le sue ferite".

Voltandosi indietro, quali sentimenti prova? E guardando al futuro?

"Sono estremamente grata per la vita generosa che ho potuto costruire. Ma, certo, sono altrettanto piena di preoccupazioni sul futuro, cioè sul mondo in cui cresceranno i miei quattro figli. Potranno trovare compimento e un po’ di felicità? E che accadrà alla musica? Potrà sopravvivere un’anima nella freddezza digitalizzata? Per me stessa, mi piace invecchiare nel mio spirito".

Lei ha portato in scena Bertolt Brecht, Kurt Weill, il cabaret berlinese. Cosa la affascina di questo repertorio?

"Brecht fu un grande poeta e uomo di teatro, un rivoluzionario, capace di fare arte politica nelle parole, nella poesia e nel racconto. Fin da giovane, sono stata affascinata dalle affermazioni che lasciava fare ai suoi personaggi: il suo era un messaggio ribelle, fresco, intellettuale, e totalmente anticonformista".

Lei è stata spesso paragonata a Marlene Dietrich...

"Marlene era una donna del futuro 50 anni fa e lo è ancora, pioniera dell’emancipazione, libera anche sessualmente. Espatriò negli Usa e combatté contro i nazisti, ricevette medaglie mentre in Germania fu chiamata traditrice. Con la storia di Marlene voglio ricordare gli errori fatti nel passato: parlai con lei al telefono per tre ore, 35 anni fa, e segretamente mi affidò il compito di continuare la sua missione".

È stato difficile conciliare la carriera con la vita privata?

"Ho dovuto sacrificare alcuni progetti artistici per prendermi cura dei miei figli, anche se spesso ho sentito di non rimanerci abbastanza per i miei doveri di madre. Ho lottato in entrambi i ‘mondi’: un equilibrio difficile da mantenere, a volte quasi un tentativo disperato".

A chi sente di dire grazie?

"Sono grata al pubblico per avermi seguito lungo 40 anni, alla mia famiglia per avermi dato amore e una ragione per vivere. Sono grata per la forza magica, comunque la si voglia chiamare, che mi ha permesso di essere libera e in salute. Ogni cosa è fragile e può cambiare in ogni momento: non ci rendiamo conto di quanto siamo benedetti..."