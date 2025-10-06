USS Arizona, la nave affondata nel 1941, perde ancora petrolio nelle acque delle Hawaii

Roma, 6 ottobre 2025 – A quasi 85 anni dal suo affondamento, avvenuto il 7 dicembre 1941 nella baia di Pearl Harbour a opera dell’aviazione giapponese, la nave militare USS Arizona continua a sanguinare. O, meglio, a perdere petrolio. Un nuovo studio pubblicato sul Marine Pollution Bulletin rivela infatti che il relitto della storica corazzata, dal 1962 visitatissimo memoriale, rilascia ancora carburante nei fondali delle Hawaii.

2,4 milioni di litri di petrolio ancora nei serbatoi

Il progetto di ricerca che ha portato all’originale scoperta è frutto della collaborazione tra il National Park Service, l’Università di Houston e il Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), che hanno analizzato campioni di petrolio raccolti nel 2016 e nel 2018 nei pressi di alcuni punti di perdita della USS Arizona.

Attraverso sofisticate tecniche di analisi molecolare, gli scienziati hanno identificato il carburante rinvenuto in acqua come un olio combustibile pesante raffinato dal greggio californiano, lo stesso utilizzato dalla Marina statunitense negli anni Quaranta. E nonostante l’immersione prolungata, il liquido è risultato conservare alte concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), sostanze potenzialmente tossiche.

Gli esperti hanno dichiarato che le perdite attuali non costituiscono un pericolo ambientale immediato: il rilascio di petrolio è minimo e il relitto si trova in un ambiente relativamente stabile. Ma il lavoro ricorda la necessità di mantenere sotto controllo le acque in cui oggi sorge l’Arizona Memorial, considerando anche che la corazzata ha circa 2,4 milioni di litri di carburante ancora intrappolati nei serbatoi.

Un laboratorio sommerso

La ricerca vuole inoltre lanciare un avvertimento globale. Migliaia di relitti della Seconda Guerra Mondiale giacciono ancora sui fondali oceanici, molti dei quali contengono milioni di litri di carburante non recuperato.

Oltre che un luogo di memoria, la USS Arizona rappresenta quindi anche un “laboratorio sommerso” per imparare a meglio difendere l’ambiente marino: “Il petrolio cambia chimicamente mentre si muove attraverso il relitto, influenzato da ossigeno, flussi d’acqua e attività microbica,” ha spiegato Jagoš Radović, autore principale dello studio. “Ogni perdita ha una propria impronta digitale”.

L’auspicio degli studiosi è che continuare a monitorare la fuoriuscita di petrolio e lo stato delle acque in cui si trova la USS Arizona possa fornire dati preziosi per capire come si comporta il combustibile in acqua nel lungo periodo e per migliorare le strategie di risposta alle eventuali fuoriuscite dai relitti militari.

La (triste) storia della USS Arizona

La USS Arizona (BB-39) venne costruita presso i cantieri del Brooklyn Navy Yard: il varo avvenne il 19 giugno 1915 e la messa in servizio il 17 ottobre 1916. Dopo lunghi e gloriosi anni di attività, venne affondata il 7 dicembre 1941 durante l’attacco giapponese a Pearl Harbor: fu colpita da bombe che fecero esplodere uno dei suoi depositi munizioni, provocando un’esplosione catastrofica e la morte di 1.177 uomini a bordo, più di 900 dei quali rimasti all’interno della nave.

L’USS Arizona Memorial, completato nel 1962, sovrasta lo scafo affondato ed è di fatto un “cimitero di guerra”, oltre che un luogo della memoria che accoglie ogni anno milioni di visitatori.