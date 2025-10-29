Mercoledì 29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Magazine
Le uscite più interessanti di novembre su Netflix
29 ott 2025
29 ott 2025
Naviga nell'articolo:

1

Le uscite più interessanti di novembre su Netflix

2

Frankenstein – 7 novembre

3

Mr. PlayMen – 12 novembre

4

In Your Dreams – 14 novembre

5

Train Dreams – 21 novembre

6

Stranger Things – 27 novembre

Le uscite più interessanti di novembre su Netflix

Ecco cosa vedremo in streaming nel prossimo mese sui canali Netflix

Tra le uscite di novembre su Netflix 'Frankestein'

L’autunno e lo streaming vanno particolarmente d’accordo: i primi freddi e le giornate che si accorciano, infatti, spesso sono gli alleati migliori per i weekend da trascorrere davanti alla tv. Non è probabilmente un caso, allora, che un colosso dello streaming come Netflix abbia riservato alcune uscite importanti a novembre, il mese autunnale per antonomasia. Ecco quali sono i cinque format più interessanti – tra anteprime, film originali e serie tv – che vedremo prossimamente.

