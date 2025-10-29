Le uscite più interessanti di novembre su Netflix

L’autunno e lo streaming vanno particolarmente d’accordo: i primi freddi e le giornate che si accorciano, infatti, spesso sono gli alleati migliori per i weekend da trascorrere davanti alla tv. Non è probabilmente un caso, allora, che un colosso dello streaming come Netflix abbia riservato alcune uscite importanti a novembre, il mese autunnale per antonomasia. Ecco quali sono i cinque format più interessanti – tra anteprime, film originali e serie tv – che vedremo prossimamente.