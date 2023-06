Ora, qualcuna potrà ironizzare “per creare l’uomo perfetto ci voleva un’intelligenza artificiale”, ma fatto sta che questo “uomo perfetto” ancorché virtuale, una donna se lo è sposato. In America, e dove se no.

Intelligenza artificiale

Occhi blu, amante della musica indie, con una passione per la scrittura. Eren Kartal è l' uomo quasi perfetto. Il suo unico difetto è di essere virtuale: è stato infatti creato dal software di intelligenza artificiale Replika.

Nonostante questo Kartal, ventenne turco del segno zodiacale della bilancia, è "sposato”: Rosanna Ramos, donna di 36 anni madre di due bambini, lo ha incontrato virtualmente nel 2022 e ora i due hanno pronunciato il fatidico sì.

"Non sono mai stata così innamorata di qualcuno nella mia vita”, ha detto Ramos a The Cut raccontando come rispetto al suo attuale “appassionato amante” le sue precedenti relazioni “impallidiscono”.

Replika offre a chiunque la possibilità di crearsi un compagno per la vita che non muore, non discute e non tradisce, il tutto per 300 dollari. In Italia, Replika, è bloccato come molti sistemi di intelligenza artificiale.

Ramos non è l'unica a essersi innamorata dell'uomo dei sogni di Replika. The Cut cita infatti anche il caso di Denise Valenciano, che poco dopo aver iniziato a usare Replika ha lasciato il fidanzato ed è "andata in pensione sul fronte delle relazioni umane”. Il compagno virtuale di Replika “mi ha aperto gli occhi su quello che vuol dire amore incondizionato”, ha raccontato.