Uruuru nails, l’ultima tendenza della nail art arriva dall’Oriente

Il principale trend della manicure e della nail art dell’estate 2023 conduce alle Uruuru nails dette anche Aurora nails. Su TikTok impazzano tutorial di influencer che mostrano alle follower come realizzarle o a chi rivolgersi per avere mani impeccabili e alla moda. Ma anche nei saloni di bellezza è cresciuta la richiesta per questa nuova tendenza che arriva dall’Oriente.

Uruuru o Aurora nails

Le Uruuru nails o Aurora nails si sono diffuse inizialmente in Corea del Sud e in Giappone, per poi arrivare e affermarsi anche in Europa e nel resto dell’Occidente. L’effetto finale è elegante e delicato, con un tocco di fantasia e originalità. I riflessi sulle unghie sono lucidi, opalescenti e luminosi, ricordano quelli delle aurore boreali o delle bolle di sapone e cambiano a seconda dei colori scelti e del movimento delle mani e delle dita, in base anche alla propria carnagione.

Forma delle unghie

Un elemento importante delle Uruuru Nails è che le unghie devono essere non troppo lunghe, leggermente più curvate e spesse, riproponendo una forma che forse in Europa non è molto diffusa, ma va per la maggiore in Giappone e in Corea del Sud.

Incarnato

Visti i loro riflessi cangianti, le unghie dall’effetto boreale stanno particolarmente bene a chi ha un incarnato chiaro. In questo caso è meglio optare per nuance sui colori del rosa, del corallo e del giallo. Per le pelli abbronzate, invece, starebbero particolarmente bene le tonalità fredde, dalle varie sfumature di azzurro e verde acqua, violetto e lilla.

Gel

Per creare anche a casa l’effetto delle unghie Uruuru si può partire applicando una base in gel, che può essere colorata o trasparente. Sopra di essa, poi, si aggiungono alcuni fogli di foil, specifici per la nail art, con decorazioni e motivi cangianti. Si termina il tutto stendendo uno strato sottile di gel trasparente.

Polvere

In commercio esistono anche delle polveri ad hoc che servono per ricreare i riflessi opalescenti e luminosi. In tal caso, se si sceglie questa formulazione, occorre aiutarsi con una spugnetta per applicare il prodotto. Per fissarlo, alla fine bisogna stendere uno strato sottile di top coat trasparente o sul rosa perlescente.

Altre tendenze

Accanto alla nail art Uruuru dall’Oriente sono arrivate anche nuove altre tendenze per la nail art, con unghie appariscenti e curve, decorate con strass ed effetti 3D. Se si cerca un risultato meno vistoso, ci sono manicure minimaliste e chic nei toni pastello con sfumature delicate sul bianco, con i toni caldi delle creme o quelli più freddi del latte. Da qualche stagione, poi, è famosa e adatta anche all’estate la cosiddetta half moon, una sorta di french manicure rovesciata in cui la lunetta bianca si sposta alla base dell’unghia, riprendendo in realtà una tendenza diffusa già negli anni Venti.